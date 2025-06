Fünfjähriges Mädchen musste im Burgauer Freibad reanimiert werden

Im Freibad in Burgau ist es am Sonntagnachmittag zu einem Badeunfall mit einem Kind gekommen. Laut Polizei entdeckte ein 31-jähriger Badegast gegen 17.30 Uhr eine Fünfjährige auf dem Boden des Nichtschwimmerbeckens. Er habe das Mädchen daraufhin aus dem Wasser geholt und an ihren Vater übergeben. Der Bademeister habe sofort mit der Reanimation begonnen, woraufhin das Kind wieder zu Bewusstsein kam. Die Fünfjährige wurde mit einem Hubschrauber in eine Kinderklinik geflogen und ist außer Lebensgefahr, betont die Polizei. Neben dem Rettungsdienst war die Feuerwehr Burgau zur Sicherung des Landeplatzes für den Hubschrauber im Einsatz. (AZ)

