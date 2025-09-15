Frage der Woche: Wie gut sind die Bäder im Landkreis Günzburg?

In Günzburg und Burgau dürfen sich die Vierbeiner noch beim Hundeschwimmen ins Wasser stürzen, in Krumbach ist seit Samstag schon für alle das Becken gesperrt: Die Sommerferien sind gleich zu Ende und auch die Freibäder im Landkreis beenden ihre Saison. Dafür hat am Sonntagnachmittag das Gartenhallenbad Leipheim nach jahrelanger Bauzeit wieder geöffnet, erst im Januar war das Krumbacher Hallenbad wieder geöffnet worden. Unsere neue Frage der Woche .dreht sich um den Badespaß im Landkreis: Wir wollen von unseren Leserinnen und Lesern wissen: Wie gut sind die Bäder im Kreis Günzburg?

Wenn es um die Freibäder geht, hat jeder seinen Favoriten. Manche schwören auf das Ichenhauser Freibad mit seiner Badestelle an der Günz, die allerdings dieses Jahr eine Zeit lang gesperrt werden musste. Andere schwören auf das Burgauer Gesundbrinnenbad und wieder andere sind Fans des Waldbads in Günzburg, das dieses Jahr eine Überarbeitung bekommen hat. Die Hallenbäder im Landkreis sind von vielen Badefreunden dagegen schmerzlich vermisst wurden, als in Krumbach und Leipheim für lange Zeit gar nichts mehr ging. Bei den Voröffnungsterminen und der offiziellen Eröffnung am Sonntag konnten bereits viele das neue Gartenhallenbad testen. Natürlich interessiert uns auch, wie die Premierengäste das Bad finden.

Badespaß im Landkreis Günzburg: Frage der Woche dreht sich um die Bäder

Welches Bad im Landkreis ist ihr Favorit? Haben Sie das neue Gartenhallenbad schon ausprobiert? Genügen die Landkreis-Bäder, ob unter freiem Himmel oder in der Halle, überhaupt den Anforderungen? Und wie zufrieden sind die Besucherinnen und Besucher mit der Preisgestaltung in den Bädern? Wir sind gespannt auf die Antworten unserer Leserinnen und Leser zu diesen und weiteren Fragen rund um den Badespaß.

Wie immer können Sie uns eine E-Mail an redaktion@guenzburger-zeitung.de oder an redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de mit dem Stichwort „Frage der Woche“ schicken. Einsendeschluss ist diesmal Freitag, 12. September, 12 Uhr. Bitte beachten Sie: Wir können nur Einsendungen mit Klarnamen und Wohnort berücksichtigen. Wir freuen uns auf den Austausch! (AZ)