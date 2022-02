Bahntrasse: Der Ausbau der Bestandsstrecke könnte Gemeinden trennen

Die ICE-Trassenvariante entlang der Bestandsstrecke hätte für manche Gebiete im Kreis Günzburg, Augsburg und Neu-Ulm fatale Folgen. Wir haben sie uns angeschaut.

Könnte denn nicht alles so bleiben, wie es ist? Kann die Bahn nicht zwei weitere Gleise neben die heutigen Schienen zwischen Ulm und Augsburg legen, damit Hochgeschwindigkeitszüge und Güterwaggons da vorbeifahren, wo sie das schon immer getan haben?