ICE-Trasse Ulm-Augsburg: Raumordnungsverfahren in den Sommerferien?

Von Anfang an kann sich die Öffentlichkeit am Bahnprojekt beteiligen. Jetzt könnte ein wichtiger Schritt gerade in den langen Ferien anstehen. Mit Absicht?

Das Raumordnungsverfahren (ROV) ist ein Meilenstein im Bahnprojekt Ulm-Augsburg. Auf welcher der vier möglichen Bahntrassen sollen eines Tages ICE und TGV mit bis zu 300 Stundenkilometern in höchstens 26 Minuten von einem Hauptbahnhof zum anderen fahren? Dieses Verfahren hat das Ziel, am Ende eine Vorzugstrasse herauszubilden. Der Favorit soll Anfang 2025 dem Bundestag vorgeschlagen werden. Im ROV, das die Regierung von Schwaben (RvS) in Augsburg durchführt, werden die vier Gleisverläufe zum Beispiel auf ihre Umweltverträglichkeit hin begutachtet. Außerdem können sich die Träger öffentlicher Belange zu den unterschiedlichen Strecken äußern, Vorschläge unterbreiten und Stellungnahmen abgeben. Zum Abschluss beurteilt die Regierung die Trassen aus landesplanerischer Sicht. So weit ist es noch nicht. Doch womöglich könnte das ROV schon früher eingeleitet werden, als manchen lieb ist.

Nach Einreichen der Unterlagen muss das Verfahren zügig starten

Rückblick: Bereits Ende Februar 2023 reichte die Deutsche Bahn alle erforderlichen Unterlagen (800 Seiten und 175 Pläne) bei der RvS ein. Die Papiere wurden inzwischen auf Vollständigkeit geprüft, angepasst und ergänzt. Das heißt: Jetzt könnte es offiziell losgehen.

