Bahnausbau Ulm-Augsburg

vor 49 Min.

Im Video: So berührt die lila Bahntrasse Westheim und Limbach

Plus In einem Drohnenflug zeigen wir, welche kritischen Stellen die violette Bahnstrecke im Landkreis Augsburg und im Landkreis Günzburg kreuzen würde.

Auf einer Karte sieht man die kritischen Punkte, die eine neue ICE-Strecke zwischen Ulm und Augsburg berühren würde zwar auch – aber längst nicht so eindrücklich wie in einem Video. In einem Drohnenflug über den Friedhof in Westheim im Kreis Augsburg und entlang des Burgauer Ortsteils Limbach sieht man, wie die violette und orange Trasse in diesen Bereichen verlaufen würden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen