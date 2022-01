Im Video: So quert die schnellste Trassenvariante der Bahn das Günztal

Plus Über Wiesen, Felder und Flüsse: In einem eindrucksvollen Drohnenflug zeigen wir, wie die türkise Bahnstrecke zwischen Günzburg und Ichenhausen verlaufen könnte.

An diesem frostigen Freitagmittag hört man nur den Wind, wie er über die Felder und Wiesen entlang der Günz bei Hochwang pfeift. Es ist ein größtenteils unberührter Fleck im Landkreis Günzburg. Große Flächen sorgen dafür, dass sich auch bei Überschwemmungen das Wasser des Flusses ausbreiten kann. Dieses naturbelassene Gebiet könnte aufwendigen Bauarbeiten weichen - wenn sich die Planungsgruppe der Deutschen Bahn dazu entscheidet, die neue ICE-Strecke dorthin zu verlegen. Wir waren mit einer Drohne unterwegs und sind über einen Teil des Günztals, zwischen Kleinkötz und Hochwang geflogen. Dort, wo die türkisfarbene Trasse verlaufen könnte. Einen Eindruck gibt es hier.