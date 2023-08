Bahnausbau Ulm-Augsburg

18:00 Uhr

Trassenplaner: "Es wird eine Vorzugsvariante im Ost- und Westabschnitt geben"

Plus Stephan Tischler betreut das Trassenauswahlverfahren für die ICE-Strecke Ulm–Augsburg. Er erzählt von Tücken bei der Planung und Intuition, die täuschen kann.

Herr Tischler, Sie kommen aus Österreich. Was haben Sie und Ihr Beruf mit der Region zwischen Ulm und Augsburg zu tun?



Stephan Tischler: Ich bin seit elf Jahren als Verkehrswissenschaftler an der Uni Innsbruck tätig, beschäftige mich seit fast 20 Jahren mit Bewertungsverfahren in der Verkehrsinfrastruktur. Dabei hat sich ein Bereich bei mir herausgebildet. Und zwar, wie man zu Variantenentscheidungen unter Einbeziehung der betroffenen Stakeholder, wie Gemeinden und Interessengruppen kommt und wo die Grenzen dieser Verfahren liegen. Diese Aufgabe leite ich nun auch beim Bahnprojekt Ulm–Augsburg.

Was waren Ihre beruflichen Stationen bisher und wie kamen Sie zum Bahnprojekt?



Tischler: Ich habe unter anderem Machbarkeitsstudien zu Neubaustrecken in Oslo und Trondheim (Norwegen) geleitet, auch bei der Trassenentwicklung zum Brenner-Nordzulauf war ich beteiligt. Ein anderes Tätigkeitsfeld beispielsweise ist die Standortsuche für Kraftwerksprojekte. Zum Bahnprojekt kam ich durch eine Ausschreibung. Es gibt nicht allzu viele, die sich mit dieser Thematik auf der strukturellen und methodischen Seite beschäftigen. Der Kontakt mit der Deutschen Bahn besteht schon seit einigen Jahren. Als Einzelprojekt ist Ulm– Augsburg eines der größten bisher, an denen ich beteiligt bin.

