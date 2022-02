Bahnstrecke Ulm-Augsburg eine Woche gesperrt – mehrere Verbindungen betroffen

Wegen eines Brückenabrisses bei Günzburg gibt es ab Freitag Einschränkungen im Bahnverkehr auf der Strecke Ulm-Augsburg. Ein Ersatzangebot wird von der DB eingerichtet.

Die Bundesstraße 16 ist in Günzburg im Bereich der dortigen Baustelle bereits seit dem 11. Januar gesperrt. Bisher wurde das Baufeld auf Bombenblindgänger, Granaten und zurückgelassene Munition aus dem Zweiten Weltkrieg untersucht. Außerdem wurden die Brückenwiderlager freigebaggert und Verbauwände eingebracht, die das angrenzende Gelände abstützen. Nun stehen auch für Bahnfahrer massive Einschränkungen bevor.

Für den anstehenden Brückenabbruch werden alle Gleise der Bahnstrecke Ulm – Augsburg im Baustellenbereich von Freitag, 18. bis Freitag, 25. Februar, gesperrt. Die Abbrucharbeiten beginnen mit der Vollsperrung der Gleise und dauern voraussichtlich bis Dienstag, 22. Februar. Die Arbeiten laufen aufgrund des engen Zeitfensters ohne Unterbrechung, 24 Stunden am Tag, mit großen Abbruch- und Schneidegeräten und einem Autokran.

Bahnstrecke Ulm-Augsburg: Deutsche Bahn richtet Schienenersatzverkehr ein

In der verbleibenden Sperrpause der Bahnstrecke werden dann vorbereitende Arbeiten für den Brückenneubau im Gleisbereich durchgeführt. Zudem tauscht die Deutsche Bahn im Bahnhofsbereich die Fahrdrähte der Oberleitungsanlagen aus.

Das Staatliche Bauamt Krumbach bittet alle von den Bauarbeiten betroffenen Anlieger um Verständnis für die "leider unvermeidbaren Beeinträchtigungen durch den Baustellenlärm". Die Deutsche Bahn hat für den Zeitraum der Gleissperrung einen Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Fernverkehr wird weiträumig umgeleitet

Nach Angaben der Bahn fallen die Regionalbahnen zwischen Burgau und Ulm für eine Woche aus. An Stelle der Züge fahren dann Busse die Orte an der Strecke an. Der Ersatzverkehr startet am Freitag um 20 Uhr und dauert bis Freitag, 25. Februar, um 22.15 Uhr.

Von der Sperrung ist auch der vielgenutzte Fuggerexpress der DB betroffen, der unter anderem Ulm, Augsburg und München verbindet. Nach Angaben des Landratsamtes in Neu-Ulm fahren zwischen Ulm und Burgau in der Zeit auch zusätzliche Schnellbusse, die die üblichen Haltestellen auf der Strecke auslassen. Zudem entfallen die Züge des Betreibers Agilis zwischen Gundelfingen und Ulm. Die Fernzüge werden in der Woche weiträumig umgeleitet. Die Bahnhöfe Ulm und Günzburg werden deswegen nicht angefahren. (AZ)