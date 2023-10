Fast keine Regionalzüge fahren derzeit zwischen Günzburg und Ulm

Nahezu alle Go-Ahead-Bahnen zwischen den Günzburg und Ulm fallen im Oktober aus. Auch Agilis-Züge sind von der Gleissperrung am Ulmer Hauptbahnhof betroffen.

Die Lage für Bahnfahrende in der gesamten Nahverkehrsregion ist aktuell nicht einfach. Eingleisiger Betrieb zwischen Mertingen und Meitingen, Sperrung zwischen Nördlingen und Aalen und seit Oktober fast kein Regionalzugverkehr zwischen Günzburg und Ulm.

Wie Go-Ahead mitteilt, fallen die Züge auf der Strecke Günzburg-Ulm bis zum 28. Oktober aus. Der Grund sei eine Sperrung am Ulmer Hauptbahnhof, und zwar des Abschnitts, der nach Bayern führt. Winfried Karg, Pressesprecher von Go-Ahead Bayern, erklärt auf Nachfrage unserer Redaktion, dass das Unternehmen darauf keinen Einfluss habe. Es gebe Baustellen an den seitlichen Gleisen (25, 27 und 28), an denen die Regionalzüge enden. "Wir sind sozusagen die Mieter der Gleise. Wenn der Vermieter sagt, wir bauen jetzt, haben wir darauf keinen Einfluss." Die Go-Ahead Züge könnten an sich bis Neu-Ulm fahren, allerdings nicht auf der ganzen Strecke bis Ulm. Laut Karg werden im Oktober allerdings einzelne Züge, die nicht an den betroffenen Gleisen halten, fahren.

Sperrung am Hauptbahnhof Ulm: Zugausfälle auf Strecke Günzburg-Ulm

Alternativ gibt es einen Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen, außerdem könne auf den Ulmer Stadtverkehr zwischen Neu-Ulm und Ulm Hbf ausgewichen werden. Für Pendlerinnen und Pendler, die nach Günzburg oder weiter müssen, bringt letzteres wenig. Der Ersatzfahrplan mit Bussen steht zum Download auf der Go-Ahead Bayern Internetseite bereit.

Auch im agilis-Netz werden Fahrplanabweichungen zwischen Ulm und Günzburg gemeldet. Betroffen sei vor allem der RB 15 zwischen Neu-Ulm und Ulm. "Einzelne Züge in Tagesrandlage verkehren planmäßig von/nach Ulm Hbf. Einzelne Züge entfallen zwischen Ulm Hbf und Günzburg und werden durch Busse ersetzt", schreibt agilis. Auch die Züge der Linie RE 9 (München-Ulm) sind von der Baumaßnahme betroffen. Die meisten dieser Züge entfallen im Abschnitt Ulm-Günzburg.

Baustellen bremsen den Bahnverkehr in Schwaben

Die blauen Bahnen von Go-Ahead fahren in Bayern seit einigen Monaten im sogenannten Augsburger Netz. Von Beginn an war der Wurm drin: Lokführermangel, Triebwagen, die im Winter schwächelten, und viele Baustellen führten zu massiven Ausfällen und Verspätungen. Insgesamt sollte Go-Ahead Bayern auf den Strecken München– Augsburg–Ulm, München–Augsburg– Donauwörth–Treuchtlingen–Würzburg und Donauwörth–Aalen ab Dezember 2022 im Monat 6500 Zugfahrten anbieten. Sollte. Tatsächlich wurden alle zugesagten Verbindungen erst ab Juni bedient. Und auch jetzt scheinen die Hürden und Probleme nicht weniger zu werden.

Am Bahnhof in Günzburg gibt es Fahrkartenautomaten von Go-Ahead und der Deutschen Bahn DB AG. Foto: Bernhard Weizenegger

Für Reisende mit ICs und ICEs ab Günzburg gibt es allerdings gute Nachrichten: In den Kundencentern des Eisenbahnunternehmens in Donauwörth und Günzburg wird man auch 2024 Fahrkarten für die Benutzung der ICE- und IC-Züge des Fernverkehrs der Deutschen Bahn AG (DB) kaufen können. Der Umsatz für den Verkauf der Fernverkehrsfahrkarten habe sich so entwickelt, dass man dieses Angebot auch 2024 machen werde. „Wir können damit bisher unsere Unkosten decken. Und daher werden wir das Angebot erstmal als Service für die Fahrgäste der Region fortführen“, so Go-Ahead Geschäftsführer Fabian Amini.

Als Nahverkehrsunternehmen ist Go-Ahead vertraglich dazu verpflichtet, Fahrkarten für die Benutzung von Nahverkehrszügen zu verkaufen. Für die Fahrt mit den ICE- und IC-Zügen der DB braucht man andere Fahrkarten, für deren Verkauf die DB zum Jahresbeginn die Provisionen für Reisebüros und andere Anbieter deutlich gesenkt oder gar ganz abgeschafft hatte. Daher war zeitweise nicht klar, ob Go-Ahead überhaupt Fernverkehrsfahrkarten der DB verkaufen könnte. (mit AZ)