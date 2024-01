Agilis-Züge fahren trotz Streik der Lokführergewerkschaft GDL

Bundesweit legt ein Streik der Lokführergewerkschaft GDL den Bahnbetrieb lahm. Trotzdem gibt es einige Züge, die fahren.

Zugpendler und Schienenreisende brauchen in den kommenden Tagen starke Nerven. Die Gewerkschaft der Lokführer (GdL) hat ab Mittwoch bis Freitag, 12. Januar, 18 Uhr, die Beschäftigten bei der Deutschen Bahn zum Streik aufgerufen. Agilis selbst ist vom GdL-Warnstreik bei der Deutschen Bahn nicht betroffen, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Nach Möglichkeit werden die Agilis-Züge in beiden Netzen deshalb wie gewohnt fahren. Es kann allerdings zu Beeinträchtigungen kommen, wenn sich Mitarbeitende in den Stellwerken der DB am Ausstand beteiligen. Bei den beiden vergangenen GdL-Streiks kam dies jedoch nur vereinzelt vor. Agilis empfiehlt Reisenden, sich vor Fahrtantritt im Internet oder in den Fahrplanapps (Moby, DB Navigator, etc.) über die Reisemöglichkeiten zu informieren. Alle Verspätungen und Zugausfälle werden auf der Internetseite www.agilis.de/abweichungen angezeigt. (AZ)