Band Blechverrückt feiert Jubiläum im Forum: Warum diese Musiker verrückt nach Blasmusik sind

Günzburg

Diese Band ist einfach verrückt nach Blasmusik

Seit zehn Jahren gibt es die Band Blechverrückt. Das feierten die Musiker mit einem Galakonzert im Forum – mit Blech zum Anfassen und der kleinsten Kapelle der Welt.
Von Peter Wieser
    Die sieben Musikanten von Blechverrückt präsentierten sich im vollbesetzten Günzburger Forum am Hofgarten mit einem Galakonzert zum zehnjährigen Jubiläum.
    Die sieben Musikanten von Blechverrückt präsentierten sich im vollbesetzten Günzburger Forum am Hofgarten mit einem Galakonzert zum zehnjährigen Jubiläum. Foto: Peter Wieser

    Woher kommt eigentlich der Name „Blechverrückt“? Das Günzburger Forum am Hofgarten präsentierte sich zum Galakonzert jedenfalls schon einmal mit einer ganzen Menge Blech: Tubas, Tenorhörner, Trompeten und Flügelhörner von bekannten Musikinstrumentenherstellern warteten darauf, in die Hand genommen und getestet zu werden. Lukas Weiss (Flügelhorn und Trompete), einer der sieben Musiker der Band, beschreibt die Namensherkunft so: „Weil wir verrückt nach Blasmusik sind.“ Auf dem Programm stand dann zum Jubiläum ein großer Mix aus den vergangenen zehn Jahren und etwas Besonderes – eine Welturaufführung.

