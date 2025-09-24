Diese Band ist einfach verrückt nach Blasmusik

Woher kommt eigentlich der Name „Blechverrückt“? Das Günzburger Forum am Hofgarten präsentierte sich zum Galakonzert jedenfalls schon einmal mit einer ganzen Menge Blech: Tubas, Tenorhörner, Trompeten und Flügelhörner von bekannten Musikinstrumentenherstellern warteten darauf, in die Hand genommen und getestet zu werden. Lukas Weiss (Flügelhorn und Trompete), einer der sieben Musiker der Band, beschreibt die Namensherkunft so: „Weil wir verrückt nach Blasmusik sind.“ Auf dem Programm stand dann zum Jubiläum ein großer Mix aus den vergangenen zehn Jahren und etwas Besonderes – eine Welturaufführung.

