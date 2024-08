Baby- und Kinderkleiderbasare: Hier gibt es Schnäppchen

Einmal kurz geblinzelt - schon ist das Kind wieder aus den Sachen herausgewachsen, die gerade noch gepasst haben. Dieses Gefühl kommt sicher vielen Eltern und Großeltern bekannt vor. Deswegen sind Baby- und Kinderkleiderbasare auch bei vielen Familien so beliebt. Im September und Oktober finden wieder viele davon auch im Landkreis Günzburg statt. Wir haben einen Überblick über die Termine der kommenden Wochen zusammengestellt.

Krumbach: Der Kinderschutzbund veranstaltet seinen Basar „Rund ums Kind“ am Samstag, 7. September, im Festzelt. Der Verkauf findet von 9 bis 11 Uhr statt.

Jettingen: Der Baby- und Kinderkleiderbasar des Fördervereins des Kindergarten St. Ulrich Scheppach findet am Sonntag, 15. September in der Turnhalle Jettingen statt. Von 14 bis 16 Uhr werden Baby-, Kinder- und Teenagerbekleidung, Spielsachen,

Bücher, Fahrzeuge und sonstiges Zubehör verkauft, außerdem gibt es Kaffee und Kuchen auch zum Mitnehmen. Der gesamte Erlös kommt dem Kindergarten St. Ulrich in Scheppach zugute.

Kleiderbasare und Flohmärkte im Landkreis Günzburg: Die Termine im Herbst

Dürrlauingen: Einen vorsortierten Kinderbasar veranstaltet die Kita Dürrlauingen am Sonntag, 22. September, von 13 bis 14.30 Uhr. Dabei wird in der Turnhalle Herbst- und Winterware rund ums Kind inklusive Faschingskostümen angeboten. Einlass für Schwangere mit Mutterpass (inklusive einer Begleitperson) ab 12.30 Uhr. Kaffee und selbstgebackene Kuchen (auch to go) werden angeboten. Der Erlös kommt vollständig den Kindern der KiTa zugute.

Burtenbach: Ein Flohmarkt rund ums Kind findet am Sonntag, 22. September, von 15 bis 17 Uhr in der Burggrafenhalle Burtenbach statt. Veranstalter sind die Krabbelgruppen Burtenbach.

Günzburg: In den Räumen der Heilig-Geist-Kirche Günzburg findet am Sonntag, 22. September, von 14 bis 16 Uhr ein sortierter Baby- und Kinderbasar statt. Kaffee und Kuchen zum Mitnehmen gibt es auch. Organisiert wird das Ganze vom Elternbeirat, der gesamte Erlös kommt den Kindergartenkindern zugute.

Burgau: Der Elternbeirat der Kita Heilig Kreuz in Burgau veranstaltet am Sonntag, 22. September, von 9.30 bis 11.30 einen Basar „Rund ums Kind“. Es gibt Baby- und Kindersachen aller Art: Kleidung, Bücher, Spielzeug. Der Basar findet im Albertus-Magnus-Haus (AMH) direkt neben der Kirche statt. Angeboten werden außerdem Kaffee, Kuchen und Butterbrezeln.

Für Herbst-Basar in Günzburg Tickets vorab buchen

Günzburg: Der Herbst-Basar in der Montessori-Schule Günzburg findet am Sonntag, 29. September, von 10 bis 15 Uhr statt. Wer hier einkaufen möchte, muss ab dem 9. September auf der Webseite des Basars ein Ticket buchen. Damit ist dann für anderthalb Stunden der Eintritt frei und Gedränge soll vermieden werden. Für Schwangere gibt es kein eigenes Zeitfenster. Für das Cateringzelt ist keine Terminbuchung notwendig.

Bibertal: Der Kinderflohmarkt in der Mehrzweckhalle Kissendorf findet am Sonntag, 6. Oktober von 10 bis 12 Uhr statt. Schwangere und Begleitperson dürfen bereits ab 9.30 Uhr in die Halle. Die Ware wird vorsortiert und auf Kleiderstangen angeboten. 20 Prozent vom Erlös gehen an das Kinderhaus St. Mauritius. Außerdem gibt es Kaffee und Kuchen auch zum Mitnehmen (Behälter dürfen gerne mitgebracht werden).

Info: Ihr Kleiderbasar oder Flohmarkt fehlt noch in unserer Liste? Weitere Termine aus dem Landkreis Günzburg ergänzen wir gerne online. Dazu die Daten einfach an redaktion@guenzburger-zeitung.de schicken.