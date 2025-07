Bauarbeiter stürzt in Ichenhausen von Gerüst

Ein Arbeiter ist am Montag von einem Baugerüst in Ichenhausen gestürzt, der Mann verletzte sich dabei leicht. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie, neben Rettungsdienst und Notarzt, am Morgen wegen des Sturzes alarmiert. Vor Ort stellte sich laut Polizei heraus, dass der Arbeiter aus über zwei Metern Höhe gefallen war und sich hierbei leicht verletzt hatte. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in eine nahegelegene Klinik. Wie es zum Sturz kommen konnte, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. (AZ)

