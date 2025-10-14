Leipheims legendäre Gästeführerin Marianne Winkler alias „Bauer Martin“ sagt Tschüss

Marianne Winkler ist nervös, das sieht man ihr an. Mit den Füßen tippelt sie hin und her. „Ich mach‘ das jetzt 20 Jahre, bin aber aufgeregt wie am Anfang“, gesteht die 61-Jährige lachend in Richtung ihrer gut 120 Zuhörerinnen und Zuhörer, die ein letztes Mal zu „Bauer Martin“ in den Schlosshof gekommen sind. Bei einem Spaziergang durch die Stadt will Winkler ihre Zeit als langjährige Gästeführerin noch einmal Revue passieren lassen – und sie verrät, wer ihre Nachfolgerin wird. Für zwei Stunden ist die Abschlussführung angesetzt, es ist Freitagabend, 17 Uhr. Abmarsch also.

Über die Pfarrgasse und den kleinen Fußweg zwischen Pfarramt und Wald gelangt die Gruppe zum ersten Zwischenhalt in der Schießgrabenstraße. Am nordöstlichen Ende der Stadtmauer kommen ihr Erinnerungen hoch, zum Beispiel an die legendären Nachtwächterführungen. Da sei es schon mal vorgekommen, dass ihr Mann, seinerzeit mit einem großen schwarzen Umhang als „Sensenmann“ verkleidet, die Gäste auf dem Friedhof erschreckte. Auch Sohn und Tochter halfen lange mit, später sogar das Enkelkind. „Ohne meine Familie wäre da so vieles nicht gegangen“, ist sich die 61-Jährige sicher.

Icon vergrößern Um die 120 Menschen kamen zu Marianne Winklers letzter Führung als „Bauer Martin“. Sie begann und endete im Leipheimer Schlosshof. Foto: Philipp Nazareth Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Um die 120 Menschen kamen zu Marianne Winklers letzter Führung als „Bauer Martin“. Sie begann und endete im Leipheimer Schlosshof. Foto: Philipp Nazareth

Leipheim: Legendär ist Marianne Winklers Rolle als „Bauer Martin“

Insgesamt sieben Figuren hatte Winkler seit ihrer ersten Führung im Jahr 2005 im Portfolio. Ihr Markenzeichen ist, dass sie Stadtgeschichte aus der Perspektive dieser Charaktere vermittelt. Einfach so vor Leuten zu sprechen, habe sie nämlich nie besonders gut gekonnt, sagt die 61-Jährige. Ihre bekannteste und älteste Rolle ist die des „Bauer Martin“, der zur Zeit der Bauernkriege im 16. Jahrhundert in Leipheim lebte. Legendär wurden außerdem Rundgänge mit „Bäuerin Lisl“, der „Kräuterfrau“ und dem „Nachtwärter“. Immer habe sie angetrieben, dass ihre Gäste „zwei Stunden mal den Alltag vergessen“ könnten.

Weiter geht's an der Stadtmauer entlang in Richtung Wasserturm. Mit zahlreichen Menschen war Winkler hier schon. „Ganz Bayern, ach was, ganz Deutschland war schon bei mir“, sagt sie stolz. Sogar aus Südafrika seien einst Touristinnen und Touristen zu ihr nach Leipheim gekommen. Toll sei das gewesen, weniger toll dagegen: ein Tag mit Fernsehleuten vom öffentlich-rechtlichen Sender SWR. Von morgens um 10 bis abends 18 Uhr sei sie mit deren Kameras im Schlepptau unterwegs gewesen. Der Beitrag aber habe dann keine fünf Minuten gedauert. „Ich habe mir geschworen, das mache ich nie wieder“, sagt sie und lacht.

Icon vergrößern Am nordöstlichen Teil von Leipheims Stadtmauer war der erste Halt. Foto: Philipp Nazareth Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Am nordöstlichen Teil von Leipheims Stadtmauer war der erste Halt. Foto: Philipp Nazareth

Nach ein paar weiteren Anekdoten zieht die Menschentraube vorbei am Gasthof zum Bären in die Von-Richthofen-Straße. Der nächste Halt ist der Stadtbrunnen, auf dem die Geschichte Leipheims rundherum in Plastiken verewigt ist. Der Brunnen sei bei ihren Führungen immer ein wichtiger Anlaufpunkt gewesen, erklärt Winkler, während sie auf die Darstellungen zeigt. Ihr Wissen über die historischen Zusammenhänge habe sie sich Stück für Stück durch entsprechende Fachliteratur angeeignet.

Bürgermeister Konrad gab Winkler einen Flyer zur Gästeführerausbildung

Dass Winkler seinerzeit überhaupt als Gästeführerin angefangen hatte, ist auch Bürgermeister Christian Konrad zu verdanken. Die „quirlige“ Frau, wie Konrad sie bei einer kurzen Ansprache nennt, schlug im Rathaus auf und erkundigte sich nach einer beruflichen Neuausrichtung. Zuvor hatte die Leipheimerin viele Jahre in Büros gearbeitet, was sie aber zunehmend langweilte. Der Bürgermeister drückte ihr dann einen Flyer für die Gästeführerausbildung des Landkreises in die Hand. „Das war der Anfang einer wunderbaren Reise. Sie haben es geschafft, den Bürgerinnen und Bürgern die Geschichte Leipheims nahezubringen“, sagt Konrad und dankt ihr.

Icon vergrößern „Quirlig“ sei Marianne Winkler, sagt Leipheims Bürgermeister Christian Konrad wertschätzend. Das kommt beim Publikum gut an. Foto: Philipp Nazareth Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen „Quirlig“ sei Marianne Winkler, sagt Leipheims Bürgermeister Christian Konrad wertschätzend. Das kommt beim Publikum gut an. Foto: Philipp Nazareth

Letzter Halt: die St. Veitskirche. Einst predigte Hans-Jakob Wehe, ein Zeitgenosse Martin Luthers, in der Güssenstadt, aber nur so lange, bis er wegen seines reformatorischen Eifers der Stadt verwiesen wurde. „Wir haben mit allen Mitteln versucht, unseren geliebten Pfarrer wiederzubekommen“, erinnert sich „Bauer Martin“. Heute ist Markus Göring evangelischer Pfarrer in Leipheim. Er wird der Gästeführerin ganz am Ende danken: „Dafür, dass Sie den Menschen immer auch die Leipheimer Kirchengeschichte nähergebracht haben.“

Was ist das Geheimrezept von Leipheims Gästeführerin Marianne Winkler?

Und dann geht es zurück zum Schlosshof, es ist mittlerweile kurz nach 19 Uhr und fast dunkel geworden. Die Sonne hat sich schon verabschiedet und Winkler tut es ihr jetzt gleich. „Ich hab das nie als so besonders empfunden, was ich da gemacht habe“, sagt sie gewohnt bescheiden. „Wissen, kombiniert mit ein wenig Talent zum Schauspielern und ein bisschen Humor“, das sei vielleicht ihr Geheimrezept gewesen. Als ihre Nachfolgerin werde die Gästeführerin Katrin Grau, ebenfalls aus Leipheim, in Zukunft Rundgänge anbieten. „Möget ihr gesund bleiben und vielleicht wie ich durch die Jahrhunderte wandeln. Gott zum Gruße und gehabt euch wohl.“

Letztes Mal Nachtwächterführung Kurz vor Halloween, am Donnerstag, 30. Oktober, bietet Marianne Winkler eine letzte Kinderführung als Nachtwächter an. Sie ist für Buben und Mädchen ab sechs Jahren geeignet. Beginn: 17.30 Uhr, Treffpunkt: Schlosshof. Anmeldung erforderlich unter der Telefonnummer 08221/72200. Gerne dürfen Nachtschwärmer gruselig verkleidet kommen. Empfohlen wird ein Begleitschutz in Form eines Erwachsenen.