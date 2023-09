Im Video: Er reitet mit seinem Ochsen Amadeus durchs Dorf

Für die Menschen aus Behlingen ist es kein ungewöhnliches Bild mehr, für manch Autofahrer schon: Andreas Berger hat mit seinem Ochsen das Reiten trainiert.

Ein Septembervormittag in Behlingen: Es ist nicht viel los im Dorf, gelegentlich fährt ein Auto vorbei. Doch blickt man in eine Hofeinfahrt, muss man kurz zweimal hinschauen. Steht da wirklich ein Mann auf einem Hocker und striegelt einen riesigen Ochsen? Tatsächlich. Andreas Berger bereitet sein Rind vor, gleich wollen sie einmal durchs halbe Dorf hoch auf die Weide reiten. Rund eineinhalb Tonnen wiegt Amadeus, sieben Jahre ist er alt. Und etwa so lange lebt er auch schon bei Berger. Der 29-Jährige ist hauptberuflich Zerspanungsmechaniker, den Ochsen hat er sich "als Hobby" gekauft. Seit vier bis fünf Jahren üben sie das Reiten. "Erst sind wir viel gelaufen. Er musste sich natürlich erst daran gewöhnen." Schritt für Schritt hat es immer besser geklappt. "Ich hab' von Anfang an geplant, den Ochs zu reiten", erzählt Berger. Warum? "Ach, warum ned. Einfach aus Gaudi."

In Behlingen sind die beiden bereits bekannt

Genug geredet, Los geht's. Gemächlich trappt Amadeus die Straße entlang, weiter in Richtung Grüner Weg. Das 1,75 Meter große Tier hört auf Bergers Stimme, der gibt immer wieder Anweisungen, wenn Amadeus weiter rechts oder links gehen soll. "Manchmal halten auch Autofahrer an und machen ein Foto", sagt der 29-Jährige. Ein paar Minuten dauert der Weg hoch zur Wiese. Dort steigt der Reiter ab, jetzt darf Amadeus am Strick gehen und Gras fressen. Oben auf der Weide bleibt er dann bei "seinen drei Weibern", wie Berger sagt. Bis der nächste kleine Ausritt bevorsteht.

Video: Sophia Huber

