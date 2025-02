Bei Kontrolle an A8: Polizei deckt illegalen Aufenthalt auf

Die Polizei hat am Dienstag einen serbischen Kleintransporter an der Anschlussstelle Burgau an der A8 aus dem Verkehr gezogen, dessen Mitfahrer sich illegal in Deutschland aufgehalten hat. Nach Angaben der Polizei befand sich als Mitfahrer ein 18-jähriger Serbe, der sich länger als erlaubt in Deutschland aufhielt. Er reiste im letzten Jahr legal als Tourist ein und blieb dann aber länger als erlaubt, ohne sich um eine Aufenthaltserlaubnis zu kümmern. Die Beamten ordneten eine Sicherheitsleistung im unteren dreistelligen Bereich an und forderten den Mann auf, das Schengengebiet umgehend zu verlassen. (AZ)

