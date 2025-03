Benefizkonzert: Blech & Co. füllen wieder spielend das Forum am Hofgarten

Das schafft nicht jeder: Das Günzburger Forum am Hofgarten war am Sonntag wieder einmal ausverkauft. Das große Interesse an dem Blasmusikabend kommt nicht von ungefähr, denn auf der Bühne standen Blech & Co., im Jahr 2022 gewann die Blaskapelle das Finale des Grand Prix der Blasmusik. Ihren ersten Auftritt im Jahr 2025, quasi ein Blech & Co-Opening, widmete die Kapelle wieder der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, mit einem Benefizkonzert.

