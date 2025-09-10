Berauschter Fahranfänger fällt der Polizei im Straßenverkehr auf

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am späten Dienstagabend ist ein 20-jähriger Pkw-Fahrer angehalten worden. Bei dem Mann wurden hierbei, so die Polizei Günzburg, körperliche Auffälligkeiten festgestellt, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Ein hierauf durchgeführter Drogentest bestätigte den vorangegangenen Cannabiskonsum, weswegen seine Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet wurde. Gegen den 20-Jährigen leiteten die Beamten ein Bußgeldverfahren ein, welches eine empfindliche Geldbuße und ein Fahrverbot nach sich zieht. Da der Mann darüber hinaus Fahranfänger ist, wird möglicherweise seine Eignung zum Führen von Kfz überprüft. (AZ)

