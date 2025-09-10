Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Berauschter Fahranfänger in Günzburg: Polizei stoppt gefährlichen Verkehrsteilnehmer

Günzburg

Berauschter Fahranfänger fällt der Polizei im Straßenverkehr auf

Ein 20-Jähriger wurde während einer Verkehrskontrolle wegen verdächtiger körperlicher Auffälligkeiten angehalten. Das könnte Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis haben.
    • |
    • |
    • |
    Der junge Mann wurde in Günzburg kontrolliert.
    Der junge Mann wurde in Günzburg kontrolliert. Foto: Jan Woitas/dpa (Symbolbild)

    Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am späten Dienstagabend ist ein 20-jähriger Pkw-Fahrer angehalten worden. Bei dem Mann wurden hierbei, so die Polizei Günzburg, körperliche Auffälligkeiten festgestellt, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Ein hierauf durchgeführter Drogentest bestätigte den vorangegangenen Cannabiskonsum, weswegen seine Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet wurde. Gegen den 20-Jährigen leiteten die Beamten ein Bußgeldverfahren ein, welches eine empfindliche Geldbuße und ein Fahrverbot nach sich zieht. Da der Mann darüber hinaus Fahranfänger ist, wird möglicherweise seine Eignung zum Führen von Kfz überprüft. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden