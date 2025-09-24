Nach der Sprengung der Kühltürme: Das sind die höchsten Gebäude im Landkreis Günzburg

Nicht einmal 30 Sekunden wird es dauern, bis das verschwindet, was Jahrzehnte eine Landmarke im Kreis Günzburg war: Die beiden Kühltürme des stillgelegten Kernkraftwerks Gundremmingen werden am 25. Oktober gesprengt. Für viele Menschen in der Region waren sie ein Wahrzeichen, ein Orientierungspunkt. Und das auch aufgrund ihrer Höhe. Je 159 Meter hoch sind die beiden Anlagen. Damit sind sie das zweithöchste Bauwerk im Landkreis. Doch jetzt, wenn die Kühltürme bald dem Erdboden gleichgemacht werden – welche Gebäude oder Bauten nehmen ihren Platz ein?
Landkreis Günzburg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden