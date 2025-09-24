Landkreis Günzburg Nach der Sprengung der Kühltürme: Das sind die höchsten Gebäude im Landkreis Günzburg

Gibt es ein Bauwerk, das höher ist als die Kühltürme in Gundremmingen? Ja, und zwar ganz in der Nähe. Wie die Top 10 der höchsten Gebäude nach der Sprengung aussieht.