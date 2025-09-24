Icon Menü
Bereit für den Wandel: Die höchsten Gebäude im Landkreis Günzburg nach der Sprengung

Landkreis Günzburg

Nach der Sprengung der Kühltürme: Das sind die höchsten Gebäude im Landkreis Günzburg

Gibt es ein Bauwerk, das höher ist als die Kühltürme in Gundremmingen? Ja, und zwar ganz in der Nähe. Wie die Top 10 der höchsten Gebäude nach der Sprengung aussieht.
Von Pauline Held
    Schon von weitem lassen sich die Kühlturme ausmachen. Sie dienten Jahrzehnte als Orientierungspunkt der Menschen im Kreis Günzburg und belegten Platz zwei der höchsten Bauten. Am 25. Oktober werden sie dem Erdboden gleichgemacht.
    Schon von weitem lassen sich die Kühlturme ausmachen. Sie dienten Jahrzehnte als Orientierungspunkt der Menschen im Kreis Günzburg und belegten Platz zwei der höchsten Bauten. Am 25. Oktober werden sie dem Erdboden gleichgemacht. Foto: Alexander Kaya

    Nicht einmal 30 Sekunden wird es dauern, bis das verschwindet, was Jahrzehnte eine Landmarke im Kreis Günzburg war: Die beiden Kühltürme des stillgelegten Kernkraftwerks Gundremmingen werden am 25. Oktober gesprengt. Für viele Menschen in der Region waren sie ein Wahrzeichen, ein Orientierungspunkt. Und das auch aufgrund ihrer Höhe. Je 159 Meter hoch sind die beiden Anlagen. Damit sind sie das zweithöchste Bauwerk im Landkreis. Doch jetzt, wenn die Kühltürme bald dem Erdboden gleichgemacht werden – welche Gebäude oder Bauten nehmen ihren Platz ein?

