Nach der Sprengung der Kühltürme: Das sind die höchsten Gebäude im Landkreis Günzburg

Nicht einmal 30 Sekunden wird es dauern, bis das verschwindet, was Jahrzehnte eine Landmarke im Kreis Günzburg war: Die beiden Kühltürme des stillgelegten Kernkraftwerks Gundremmingen werden am 25. Oktober gesprengt. Für viele Menschen in der Region waren sie ein Wahrzeichen, ein Orientierungspunkt. Und das auch aufgrund ihrer Höhe. Je 159 Meter hoch sind die beiden Anlagen. Damit sind sie das zweithöchste Bauwerk im Landkreis. Doch jetzt, wenn die Kühltürme bald dem Erdboden gleichgemacht werden – welche Gebäude oder Bauten nehmen ihren Platz ein?

1. Abluftkamin stillgelegtes Akw Gundremmingen

Das höchste Bauwerk im Landkreis Günzburg ist ebenfalls auf dem stillgelegten Akw-Gelände zu finden. Es ist der Abluftkamin des ehemaligen Kernkraftwerks. Laut dem Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (LDBV) misst er eine Höhe von 170 Metern. Während die Kühltürme am 25. Oktober gesprengt werden, bleibt der Abluftkamin stehen. Und führt damit nach wie vor die Liste der höchsten Bauwerke an.

Der Abluftkamin des stillgelegten Kernkraftwerks Gundremmingen überragt die beiden Kühltürme mit seinen 170 Metern noch einmal deutlich. Er bleibt vorerst stehen und führt somit die Liste der höchsten Bauwerke im Landkreis an. Foto: Ulf Vogler, dpa

Mit der Sprengung der beiden Kühltürme Ende Oktober verliert der Landkreis seine zweithöchsten Bauwerke, die Jahrzehnte als Orientierungspunkt dienten. Sei es bei der Heimfahrt aus dem Urlaub von der Autobahn, bei einer Radtour durch die Region. Sogar vom Allgäu aus kann man die Anlagen bei gutem Wetter sehen, berichtet ein Leser gegenüber unserer Redaktion.

2. Windräder im Scheppacher Forst

Wer nach der Sprengung nach einem neuen Orientierungspunkt sucht, der wird weiter nach Süden blicken müssen. Seit 2016 drehen sich im Scheppacher Forst, nördlich der Autobahn A8, insgesamt acht Windräder. Ein Teil von ihnen, laut LDBV sind es drei Stück, misst 140 Meter. Nachdem die Kühltürme gesprengt sind, nehmen sie den Platz der zweithöchsten Bauten im Landkreis ein.

Sie könnten jedoch bald schon wieder von ihrem Platz verdrängt werden. Denn das Unternehmen Vento Ludens will den Windpark an dieser Stelle ausbauen. Zwei Anlagen sind am nordöstlichen Ende des Landkreises Günzburg geplant, am äußersten Rand auf Jettingen-Scheppacher Gemeindegebiet. Sie sollen deutlich höher als die bestehenden Windräder werden: Mit einer Gesamthöhe von 249,5 Metern würden sie die anderen Anlagen im Scheppacher Forst deutlich überragen. Und auch den Abluftkamin des stillgelegten Kernkraftwerks würden sie damit vom ersten Platz schubsen.

Aber auch östlich von Burtenbach könnten sich Ende 2028 Windräder drehen, die mit 262 Metern sogar nochmal höher wären, als die im Scheppacher Forst. Ob die Anlagen kommen,steht noch nicht fest.

Der Windpark im Scheppacher Forst: Hier stehen die drei größten Anlagen im Landkreis mit 140 Metern. Bald könnten zwei Windräder hinzukommen, die die bestehenden ein ganzes Stück überragen. Foto: Ulrich Wagner (Archivbild)

3. Kirchturm St. Johannes Evangelist Ursberg

Weiter geht es im Süden, in Ursberg. Der Kirchturm der katholischen Pfarrkirche St. Johannes Evangelist erreicht mit seiner Zwiebel auf der Spitze eine Höhe von 68 Metern. Damit ist er der höchste Kirchturm im ganzen Landkreis Günzburg.

Der Kirchturm der Ursberger Pfarrkirche St. Johannes Evangelist ist mit 68 Metern der höchste Kirchturm im Landkreis Günzburg. Foto: Stefan Reinbold (Archivbild)

4. Kirchturm Klosterkirche Wettenhausen

Auf Platz vier landet nach der Sprengung ein weiterer Kirchturm, der ebenfalls zu einer ehemaligen Klosterkirche gehört. Der Turm der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Wettenhausen ist laut LDBV 64 Meter hoch.

Der Kirchturm der ehemaligen Klosterkirche in Wettenhausen misst 64 Meter. Foto: Sandra Kraus (Archivbild)

5. Aussichtsturm Legoland

Hoch hinaus geht es auch im Legoland. Hier können Besucherinnen und Besucher in 43 Metern Höhe in einer Panorama-Kabine den Blick über den gesamten Freizeitpark schweifen lassen. Der Aussichtsturm an sich ist aber noch viel höher. Die rote „Lego“-Fahne weht in 60 Metern Höhe. Tatsächlich wird der Aussichtsturm von einem weiteren Kirchturm überragt, wenn auch nur knapp. Laut einer Urkunde der Stadt Thannhausen ist der Kirchturm der Thannhauser Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt sogar 61 Meter hoch.

Auf 43 Meter Höhe bringt der Aussichtsturm mit Panorama-Kabine die Besucherinnen und Besucher des Legolandes. Foto: Ulrich Wagner (Archivbild)

6. Siloturm Mühlschlegel-Mühle in Leipheim

Das sechsthöchste Gebäude liegt im größten Gewerbegebiet im Landkreis Günzburg: 52,60 Meter hoch ragt der Silokomplex der Firma Mühlschlegel über dem Areal Pro in Leipheim. Der „Turmbau zu Leipheim“ gehört zu einer der hochmodernsten Mühlen Deutschlands und steht hier seit 2022.

Der Siloturm der Mühlschlegel-Mühle ragt 52 Meter hoch über dem Areal Pro in Leipheim. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

7. Heilig Kreuz in Breitenthal

Knapp darunter liegt die Pfarrkirche Heilig Kreuz in Breitenthal: Mit 52 Metern ist der Turm der katholischen Kirche der dritthöchste Kirchturm im Landkreis Günzburg.

Der Kirchturm von Heilig Kreuz in Breitenthal ist nicht nur der dritthöchste im Landkreis. Er bietet auch eine tolle Kulisse für Sonnenuntergänge. Foto: Alois Thoma (Archivbild)

8. Frauenkirche und St. Martin in Günzburg

Platz acht teilen sich zwei Günzburger Kirchtürme: Der Turm der Frauenkirche und der von St. Martin sind je 50 Meter hoch.

Die Kirche St. Martin in Günzburg ist 50 Meter hoch. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Der Kirchturm der katholischen Frauenkirche in Günzburg ist genauso hoch wie der von St. Martin. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

9. St. Veitskirche in Leipheim

Fünf Meter kleiner ist dagegen der Turm der evangelischen St. Veitskirche in Leipheim. Mit 45 Metern liegt er etwas unter den beiden Günzburger Bauwerken.

Der Kirchturm der St. Veitskirche ragt über Leipheim. Er ist 45 Meter hoch. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

10. St. Peter und Paul in Großkötz

Den zehnten Platz belegt der Kirchturm der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Großkötz. Er ist mit seinen 38 Metern Höhe einer der kleineren Kirchtürme im Landkreis.

Etwas versteckthinter Bäumen sieht man hier den Kirchturm der St. Peter und Paul Kirche in Großkötz. Foto: Irmgard Lorenz (Archivbild)