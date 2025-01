Bernhardiner soll Spaziergängerin in Hand gebissen haben: Zeugen gesucht

Eine 71-Jährige ist am Mittwoch gegen 9.20 Uhr im Bereich des Donaukraftwerks spazieren gewesen. Hierbei kam ihr eine Frau mit einem laut Polizeibericht sehr großen Hund entgegen. Die Geschädigte vermutete, dass es sich um einen Bernhardiner handelte. Der Hund kam auf die Frau zu und biss ihr in die Hand, so die Beamten. Hierdurch erlitt die Geschädigte leichte Verletzungen. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. Die Hundeführerin beschrieb die 71-Jährige als etwa 160 cm groß, etwa 40 Jahre alt und von kräftiger Statur. Den Hund beschrieb die Geschädigte als circa 80 cm groß, mit einem braun/weißen Fell. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder der Hundehalterin geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221 9190 zu melden. (AZ)

