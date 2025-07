Berufskraftfahrer an A8 ohne Fahrerlaubnis erwischt

Die Polizei hat am Dienstag bei Leipheim einen Berufskraftfahrer aus dem Verkehr gezogen, der keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Nach Angaben der Polizei hätte der 47-jährige algerische Berufskraftfahrer in Deutschland nicht mehr mit seinem Sattelzug fahren dürfen, weil ihm im Mai 2024 wegen Trunkenheit die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Das stellten Beamte der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Günzburg im Rahmen einer Kontrolle am Dienstagnachmittag an der Rastanlage Leipheim fest. Auch ein hierzu erlassener Strafbefehl konnte dem Algerier bisher noch nicht zugestellt werden, da der zuständigen Staatsanwaltschaft keine gültige Adresse des Fahrers bekannt war. Diese wurde nun erhoben und dem 47-Jährigen die Weiterfahrt untersagt. Wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde ein weiteres Ermittlungsverfahren eingeleitet. (AZ)

