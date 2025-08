Berufskraftfahrer mit gefälschtem Führerschein und unter Drogeneinfluss gestoppt

Es hatte sich am Montagvormittag auf der A8 bei Leipheim ereignet, dass eine Streife der Verkehrspolizei Günzburg eine österreichische Sattelzugmaschine bemerkte, an der sich eine Radabdeckung gelöst hatte. Nachdem die Beamten das Hindernis beseitigt hatten, hielten sie den Fahrer an der Anschlussstelle Leipheim an, um ihn darauf aufmerksam zu machen.

Leipheim: Verkehrspolizei Günzburg stoppt Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis und stellt Drogen sicher

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich laut Polizeibericht heraus, dass der 33-jährige Fahrer seit 2023 ohne gültige Fahrerlaubnis in Deutschland unterwegs war. Er legte den Beamten zwei totalgefälschte slowenische Führerscheine vor. Zudem führte er eine geringe Menge Kokain mit sich und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, was ein Schnelltest bestätigte. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und brachten den Mann zur erkennungsdienstlichen Behandlung und Vernehmung auf die Dienststelle. Dort wurde festgestellt, dass er weder über die erforderliche Berufskraftfahrerqualifizierung verfügte noch berechtigt war, das ihm von einem Bekannten überlassene Fahrzeug zu führen. Gegen den Mann wird nun wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Besitzes von Kokain sowie verschiedener Ordnungswidrigkeiten ermittelt. Auch gegen seinen Bekannten wird wegen der Ermächtigung zum Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Später kontrollierten Beamte der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Günzburg am Montagabend einen weiteren Berufskraftfahrer auf der Rastanlage Leipheim. Bei der Überprüfung eines türkischen Sattelzugs ließen sich die Beamten laut Polizeibericht die Fahrerlaubnis des 54-jährigen Lkw-Fahrers aushändigen. Dabei stellte sich heraus, dass dessen Führerschein bereits seit längerer Zeit nicht mehr gültig war. Der Mann durfte daraufhin nicht weiterfahren. Sein Unternehmen organisierte einen Ersatzfahrer. Gegen den 54-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Bevor er entlassen wurde, musste er eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich hinterlegen. (AZ)