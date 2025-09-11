Nach Forderung von Betriebsratswahlen: Vorgesetzte sollen Beschäftigte schikanieren

Die Beschäftigten des IMS-Rettungsdienstes in Grundremmingen haben sich dazu entschlossen, in ihrer Wache die Wahl eines Betriebsrats einzuleiten. Die erste Versammlung ist für Montag, 15. September, geplant. Seitdem die drei Initiatoren der Wahlversammlung dies öffentlich gemacht haben, sollen sie durch ihre Vorgesetzten massiv unter Druck gesetzt und schikaniert werden. Die Gewerkschaft ver.di fordert in einer Pressemitteilung, sämtliche Behinderungen der Betriebsratswahl sofort zu unterlassen.

Der IMS-Rettungsdienst, der nach der Insolvenz der Däubler-Ambulanz den Betrieb im vergangenen Jahr übernommen hat, leistet in der Region Fahrdienste, um Patienten zu ihrer gesundheitlichen Versorgung zu bringen, so beispielsweise zum Therapiezentrum Burgau oder an die Klinik Günzburg. Ausgangsort ist die Wache in Grundremmingen. Die Beschäftigten des Standortes seien stolz auf die „Zahnradfunktion“, die sie leisten und schätzen den Umgang mit ihren Patienten. Sie seien jedoch unzufrieden mit ihren schwierigen Arbeitsbedingungen, teilt Win Windisch, ver.di-Sekretär für Gesundheit in Augsburg, mit. Dies betreffe zum Beispiel zahlreiche kurzfristige Dienstplanänderungen, welche eine verlässliche Termingestaltung im Privatleben erheblich erschwerten.

Aus diesen Gründen hätten sich die Beschäftigten entschlossen, einen regionalen Betriebsrat zu gründen. Dieser soll helfen, die Einhaltung von Arbeitsstandards zu kontrollieren. Das Gremium kann auch die korrekte Gestaltung von Dienstplänen einfordern. Seitdem jedoch die drei Initiatoren die Einladung vor wenigen Tagen veröffentlicht haben, würden sie durch den Arbeitgeber auf verschiedene Weise bedrängt. Einer der Initiatoren sei von seiner Vorgesetzten telefonisch aufgefordert worden, die Wache zu verlassen. Sämtliche geplante Dienste in dieser Woche seien ersatzlos gestrichen worden.

ver.di: „Krasser und unzulässiger Einschüchterungsversuch“

Win Windisch fordert die Geschäftsleitung des IMS Rettungsdienstes dazu auf, ihre Behinderungsaktionen sofort zu unterlassen. Dienste, die vom Arbeitgeber per Dienstplan bereits angeordnet wurden, könnten nicht einseitig gestrichen werden. Änderungen seien nur mit dem Einverständnis des Beschäftigten zulässig. „Diese Drohung mit Lohnausfall ist ein krasser und unzulässiger Einschüchterungsversuch.“ Windisch weiter: „Die IMS-Kolleginnen und Kollegen aus Grundremmingen sehen jeden Tag den Nutzen von Betriebsräten, wenn sie ihre Patienten ins Therapiezentrum Burgau oder zur Klinik Günzburg fahren. Jetzt ist es an der Zeit, dass sie selber auch eine geregelte Interessensvertretung im Betrieb erhalten.“

Der ver.di-Sekretär verweist zusätzlich auf die Wichtigkeit guter Arbeitsbedingungen in der gesamten Kette der Gesundheitsversorgung: „Die IMS Rettungsdienst GmbH will durch Aufträge unseres öffentlich-solidarisch finanzierten Gesundheitssystems profitieren. Dazu gehört jedoch auch, sich als Arbeitgeber korrekt zu verhalten und die Rechte seiner Beschäftigten anzuerkennen. Die Gründung eines Betriebsrats ist das Mindeste, was man erwarten kann.“ (AZ)