Hand eines Arbeiters gerät in Produktionsmaschine

In einer Firma in Günzburg ist es am Mittwochmorgen zu einem Betriebsunfall gekommen. Während ein Arbeiter eine Produktionsmaschine bediente, geriet dessen Hand in eine Vorrichtung zum Biegen von Metallblechen, das teilte die Polizei mit. Ein anderer Arbeiter reagierte glücklicherweise schnell und betätigte den Notschalter, weshalb es nicht zu schlimmeren Verletzungen an der Hand kam. Dennoch wurde der Arbeiter zur weiteren Behandlung in eine nahegelegene Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte. (AZ)

Betriebsunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis