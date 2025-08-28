Icon Menü
Betriebsunfall in Günzburg: Mitarbeiter verletzt sich seinen Finger schwer an Abschneidegerät

Günzburg

Betriebsunfall an Abschneidegerät: 33-Jähriger verletzt sich Finger schwer

Als ein Mitarbeiter eines Günzburger Nahrungsmittelunternehmens Teigreste von einer Maschine entfernen wollte, geriet er mit seiner Hand in die Maschine.
    Rettungskräfte brachten den 33-Jährigen nach seinem Arbeitsunfall umgehend in ein Krankenhaus. Foto: Boris Roessler, dpa

    Am Mittwochvormittag ist es in einem Günzburger Nahrungsmittelunternehmen zu einem Betriebsunfall gekommen. Dort arbeitete laut Polizeibericht ein 33-jähriger Beschäftigter an einem Abschneidegerät für Teig. Dabei wollte er Teigreste von der Maschine entfernen, wobei er mit seiner Hand in die Maschine geriet und sich schwer am Finger verletzte. Der Rettungsdienst brachte ihn umgehend in ein Krankenhaus. Ein Fremdverschulden scheidet laut den Beamten nach derzeitigem Ermittlungsstand aus. (AZ)

