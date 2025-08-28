Betriebsunfall an Abschneidegerät: 33-Jähriger verletzt sich Finger schwer

Am Mittwochvormittag ist es in einem Günzburger Nahrungsmittelunternehmen zu einem Betriebsunfall gekommen. Dort arbeitete laut Polizeibericht ein 33-jähriger Beschäftigter an einem Abschneidegerät für Teig. Dabei wollte er Teigreste von der Maschine entfernen, wobei er mit seiner Hand in die Maschine geriet und sich schwer am Finger verletzte. Der Rettungsdienst brachte ihn umgehend in ein Krankenhaus. Ein Fremdverschulden scheidet laut den Beamten nach derzeitigem Ermittlungsstand aus. (AZ)

