Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten aus

Zwei Personen aus dem Landkreis Günzburg sind von falschen Polizeibeamten angerufen worden. Bei der Polizeiinspektion Günzburg wurden am Montag die zwei Betrugsversuche angezeigt. Laut Polizei hatte sich jeweils ein vermeintlicher Kriminalbeamter bei den Angerufenen vorgestellt. Bei einem Anruf gab dieser an, dass in der Nachbarschaft angeblich eingebrochen wurde. Als der Angerufene den Lautsprecher anmachen wollte, um einer Angehörigen das Mithören zu ermöglichen, wurde vonseiten der Täter aufgelegt. Bei dem anderen Fall erkannte die Angerufene sofort, dass es sich um eine Betrugsmasche handelte und legte auf, bevor irgendwelche Forderungen gestellt wurden. (AZ)

