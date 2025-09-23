Betrügerische Anrufe in Burgau: Anrufer gibt sich als Polizeibeamter aus

Am vergangenen Montagvormittag haben mehrere Personen in Burgau betrügerische Anrufe erhalten. Der Anrufer gab sich laut Polizeibericht als Beamter der Polizeiinspektion Burgau aus und gab vor, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde. Es wurde nachgefragt, ob die angerufenen Personen Schmuck oder andere Wertgegenstände in der Wohnung hätten. Die Angerufenen erkannten allesamt die betrügerische Absicht des Anrufers und verständigten die Polizei in Burgau. Es wurden Ermittlungen wegen versuchtem Betrug und Amtsanmaßung eingeleitet. (AZ)

