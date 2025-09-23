Icon Menü
Betrüger in Burgau: Vorsicht vor falschen Polizeibeamten am Telefon

Burgau

Betrügerische Anrufe in Burgau: Anrufer gibt sich als Polizeibeamter aus

In Burgau kam es zu einer Reihe betrügerischer Telefonanrufe. Die alarmierten Bürgerinnen und Bürger erkannten die Täuschung und informierten umgehend die Polizei.
    Die angerufenen Bürgerinnen und Bürger erkannten allesamt den Betrugsversuch am Telefon.
    Die angerufenen Bürgerinnen und Bürger erkannten allesamt den Betrugsversuch am Telefon. Foto: Christin Klose, dpa (Symbolbild)

    Am vergangenen Montagvormittag haben mehrere Personen in Burgau betrügerische Anrufe erhalten. Der Anrufer gab sich laut Polizeibericht als Beamter der Polizeiinspektion Burgau aus und gab vor, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde. Es wurde nachgefragt, ob die angerufenen Personen Schmuck oder andere Wertgegenstände in der Wohnung hätten. Die Angerufenen erkannten allesamt die betrügerische Absicht des Anrufers und verständigten die Polizei in Burgau. Es wurden Ermittlungen wegen versuchtem Betrug und Amtsanmaßung eingeleitet. (AZ)

