Betrug beim Autokauf: Frau überweist Geld an manipulierte E-Mail-Adresse

Günzburg

Eine Frau wird beim Autokauf Opfer eines Betrugs, als sie Geld an eine gefälschte E-Mail-Adresse überweist. Die Günzburger Polizei hat nun Ermittlungen aufgenommen.
    Die Polizei in Günzburg ermittelt, weil eine Frau beim Autokauf Opfer von Betrügern geworden ist.
    Die Polizei in Günzburg ermittelt, weil eine Frau beim Autokauf Opfer von Betrügern geworden ist. Foto: Sebastian Kahnert, dpa (Symbolbild)

    Eine Frau ist beim Autokauf Opfer von Betrügern geworden. Am Freitag erstattete sie laut Polizei eine Anzeige. Sie wollte in einem Autohaus ein Fahrzeug kaufen, heißt es. Der Kaufpreis belief sich auf einen niedrigeren fünfstelligen Betrag. Die Geschädigte erhielt eine E-Mail mit Zahlungsaufforderung und überwies den Betrag an eine Kontonummer, die in der Aufforderung aufgeführt wurde. Im Nachgang stellte sich heraus, dass die E-Mail des Autohauses wohl durch einen unbekannten Täter oder eine Täterin abgefangen und manipuliert worden ist. Das Geld wurde an eine dem Autohaus fremde Bankverbindung überwiesen. Die Polizeiinspektion Günzburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)

