Zwei Betrugsfälle in Günzburg: 42-Jähriger und 78-Jähriger verlieren Geld an Betrüger

In Günzburg wurden bei der Polizei zwei Anzeigen wegen Betrugs gemeldet. Zunächst erstattete ein 42-Jähriger am Mittwoch Anzeige wegen eines betrügerischen Anrufs: Demnach wurde der Mann von einer Unbekannten per SMS kontaktiert. Man habe ihm mitgeteilt, dass der Zugang zu seinem Onlinebanking ablaufe und er zur Verlängerung die Zugangsdaten zu seinem Bankkonto eingeben solle.

Bankkonto angeblich gehackt: Betrug in Günzburg

Im weiteren Verlauf wurde dem 42-Jährigen am Telefon mitgeteilt, dass sein Bankkonto angeblich gehackt wurde. Zur Beseitigung der Störung sollte er einen Fernzugriff auf seinen PC erlauben. Nachdem er dies gestattet hatte, erfolgte umgehend eine Abbuchung von seinem Konto in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrags. Der Geschädigte soll den Anrufer damit konfrontiert haben. Letzter beendete das Gespräch. Nach Sperrung sämtlicher Konten erstattete der 42-Jährige Anzeige.

78-Jähriger wird Opfer von Anlagenbetrug im Internet

Ebenfalls am Mittwoch erstattete ein 78-Jähriger Anzeige wegen Anlagenbetrugs im Internet. Er sei vor mehreren Wochen auf eine vermeintliche Handelsplattform aufmerksam geworden, die Investitionen in Kryptowährung anbietet. Nach der Anmeldung wurde der Mann durch Unbekannte telefonisch kontaktiert. Unter anderem gab er hierbei seine Kreditkarteninformationen preis und tätigte eine angebliche Investition von wenigen hundert Euro. Kurz darauf wurde dem 78-Jährigen ein Gewinn von einem mittleren fünfstelligen Betrag genannt. Hierzu sollte er jedoch vorab 4000 Euro bezahlen. Nach weiteren Zahlungsforderungen sei er laut Polizei stutzig geworden und brachte den Vorfall zur Anzeige. (AZ)