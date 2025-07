Mit 1,1 Promille Auto gefahren: Polizei leitet Strafverfahren ein

In Günzburg ist ein Mann am Mittwochabend betrunken Auto gefahren. Die Polizei hielt den 44-Jährigen im Rahmen einer Verkehrskontrolle an. Den Beamten sei aufgefallen, dass es im Fahrzeuginneren nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von über 1,1 Promille ergeben. Die Polizei unterband die Weiterfahrt und ordnete eine Blutentnahme bei dem 44-Jährigen an. Ebenso stellte sie den Führerschein sicher und leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. (AZ)

