Betrunkener 31-Jähriger randaliert in Leipheim und leistet Widerstand gegen Polizei

Leipheim

Betrunkener 31-Jähriger in Leipheim randaliert und wehrt sich gegen Polizei

In der Morgenstunde kam es in Leipheim zu einem Vorfall, bei dem ein 31-Jähriger aggressiv auf die Polizei reagiert habe. Er kam in eine Ausnüchterungszelle.
    •
    •
    •
    Da sich der 32-Jährige in Leipheim nicht habe beruhigen lassen, brachten ihn die Beamten in die Ausnüchterungszelle.
    Da sich der 32-Jährige in Leipheim nicht habe beruhigen lassen, brachten ihn die Beamten in die Ausnüchterungszelle. Foto: Marcus Brandt, dpa (Symbolbild)

    Die Günzburger Polizei hat am Mittwochmorgen einen aggressiven Mann in Leipheim festgenommen. Wie die Beamten mitteilen, sollen sie in den frühen Morgenstunden zunächst von einer randalierenden Person erfahren haben. Vor Ort traf die Polizei zwei alkoholisierte Männer an, die sich stritten. Da die Situation zu eskalieren drohte und einer der Männer im Begriff war, den anderen körperlich anzugehen, schritten die Beamten ein und hielten diesen zurück.

    Die Polizei schritt ein, bevor der Streit in Leipheim eskalierte

    Nachdem sich der aggressive 31-Jährige nicht beruhigen ließ, wurde er laut den Beamten zur Ausnüchterung auf die Polizeidienststelle gebracht. Nachdem sich der Mann sowohl gegen das Setzen ins Dienstfahrzeug als auch gegen das polizeiliche Einschreiten während der Auseinandersetzung gewehrt hatte, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. (AZ)

