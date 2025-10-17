Betrunkener E-Scooter-Fahrer flüchtet in Günzburg vor Polizei – ohne Erfolg

Ein betrunkener E-Scooter-Fahrer wollte am Donnerstag vor der Günzburger Polizei flüchten. Wie die Beamten mitteilen, wollte eine Streife den Mann in der Egelseegasse zur Kontrolle anhalten. Der Fahrer habe aber auf keinerlei Anhaltezeichen reagiert. Er drehte sich zwar zu den Beamten um, fuhr dann aber in eine durch Pfosten gesperrte Straße und versuchte sich so der Kontrolle zu entziehen. Die Beamten konnten den Flüchtenden letztendlich dennoch antreffen und zur Kontrolle anhalten. Bei der Kontrolle des 35-Jährigen nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert oberhalb des Grenzwerts von 1,1 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, unter anderem auch wegen der Äußerung des Beschuldigten, dass er vor kurzem Cannabis konsumiert habe. Sie unterbanden die Weiterfahrt, indem sie den E-Scooter sicherstellten. Gegen den 35-Jährigen wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstellt. (AZ)

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizeikontrolle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis