Alkoholisierter Geisterfahrer fährt bei Leipheim falsch auf die Autobahn

Wie die Polizei mitteilt, sind in der Nacht auf Samstag auf der A8 gleich zwei Autofahrer mit Trunkenheit am Steuer aufgefallen. Gegen 0.30 Uhr fuhr ein Mann falsch auf die Autobahnabfahrt bei Leipheim auf. Ein entgegenkommender Pkw konnte dem 42-Jährigen ausweichen, sodass es zu keinem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Nach dem beinahen Zusammenstoß wendete der 42-jährige Fahrer und fuhr wieder ordnungsgemäß von der Autobahnabfahrt ab. Durch eine Polizeistreife wurde er im Nahbereich angetroffen und kontrolliert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Die Fahrerlaubnis wurde dem Fahrer vorläufig entzogen. Den Mann erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Stunden zuvor, gegen 20.45 Uhr, hatte außerdem ein aufmerksamer Pkw-Lenker festgestellt, dass ein anderer Fahrzeugführer zwischen Günzburg und Burgau recht unsicher unterwegs ist. Laut Polizei teilte er dies sowie den aktuellen Standort des betreffenden Fahrzeuges der Verkehrspolizei Günzburg mit, worauf dieser bereits kurz darauf in Jettingen-Scheppach beim Betanken seines Fahrzeuges angetroffen werden konnte. Den Beamten fiel ebenfalls sofort der Alkoholgeruch und der unsichere Gang auf. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht: Der 47-Jährige hatte über 1,6 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen sowie der Führerschein des Mannes sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Seine Reise durfte der 47-jährige Mann natürlich nicht mehr fortsetzen. (AZ)