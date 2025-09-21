Icon Menü
Betrunkener Lkw-Fahrer widersetzt sich Polizei nach Unfall mit Kleintransporter

Jettingen-Scheppach

Betrunkener Lkw-Fahrer leistet Widerstand gegen die Polizei

Der Mann hatte zuvor einen Kleintransporter beschädigt. Die Polizei fand ihn schlafend in seinem Wagen. Mit einer Kontrolle war er jedoch nicht einverstanden.
    Der Mann war wohl alkoholisiert, als er einen Kleintransporter auf der Rastanlage beschädigte.
    Der Mann war wohl alkoholisiert, als er einen Kleintransporter auf der Rastanlage beschädigte. Foto: Patrick Seeger, dpa (Symbolbild)

    In der Nacht von Freitag auf Samstag hatein 41-Jähriger Lkw-Fahrer beim langsamen Rückwärtsfahren einen Verkehrsunfall auf der Rastanlage Burgauer See verursacht. Laut Polizeibericht kollidierte cer Mann mit seinem Lkw-Heck mit einem Kleintransporter, wodurch ein erheblicher Sachschaden entstand. Die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg trafen den 41-Jährigen kurze Zeit später schlafend in seinem Lkw an und nahmen Alkoholgeruch wahr, heißt es im Polizeibericht weiter. Der 41-Jährige wollte die Entnahme einer Blutprobe nicht über sich ergehen lassen und leistete körperlichen Widerstand, so die Angaben der Beamten. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die Weiterfahrt unterbunden, der Fahrzeugschlüssel vorübergehend sichergestellt und der Führerschein beschlagnahmt. Gegen den 41-Jährigen wird jetzt wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholkonsum und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (AZ)

