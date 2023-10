Sie sind die Direktkandidaten für den Bezirkstag aus dem Kreis Günzburg

Neun Männer und drei Frauen stellen die Günzburger Parteien als Direktkandidaten für den Bezirkstag. Wofür sie politisch stehen und warum sie ins Gremium wollen.

Die Parteien im Stimmkreis Günzburg stellen insgesamt zwölf Direktkandidatinnen und -kandidaten für die Bezirkswahl am Sonntag, 8. Oktober. Unsere Redaktion fragte nach, wofür sie mit ihrer Politik stehen – und warum sie in den Bezirkstag wollen.

Tobias Bühler, 43, tritt für die CSU an. Foto: Peter Wieser

Tobias Bühler ist Direktkandidat der CSU für den Bezirkstag. Der Gundremminger Bürgermeister will mit "offener, ehrlicher und bürgernaher" Politik die Zukunft für kulturelle und soziale Belange des Landkreises Günzburg im schwäbischen Gremium mitbestimmen. Dazu gehöre der Erhalt der Kliniken im Landkreis, aber auch etwa die Förderung der Musikschule in Krumbach, sagt der 43-Jährige. Außerdem will er Ansprechpartner für sozial Benachteiligte sein und ihnen eine Stimme geben. Der Bezirkstag sei immerhin ein "Sozialparlament", sagt Bühler. Er wohnt mit seiner Familie in Offingen.

Ruth Abmayr, 55, tritt für die Freien Wähler an. Foto: Freie Wähler Günzburg

Für die Freien Wähler will Ruth Abmayr als Direktkandidatin in den schwäbischen Bezirkstag einziehen. Die 55-Jährige ist Mitglied des Krankenhausverwaltungsrats und möchte sich für das Pflegepersonal im Landkreis einsetzen. Die Kliniken sollen zudem erhalten bleiben und dem Bezirkskrankenhaus Günzburg sollen weiterhin Fördermittel zugutekommen. Dazu gehöre auch eine bessere Verfügbarkeit von Fachärztinnen und Fachärzten, vor allem für gesetzlich Versicherte. Außerdem sagt die Limbacherin: "Wir sind zu wenig gestandene Frauen in der Politik und im Bezirkstag."

Harald Lenz, 52, tritt für die Grünen an. Foto: Bündnis 90/die Grünen

Der gelernte Krankenpfleger Harald Lenz möchte sich für seine Partei, Bündnis 90/Die Grünen, im Bezirkstag verstärkt für den Pflegebereich einsetzen. Der 52-Jährige möchte außerdem niederschwellige Betreuungsangebote ermöglichen, um "die Barrierefreiheit im öffentlichen Raum voranzubringen". Das sei im Bezirkstag, in dem hauptsächlich über soziale Fragen in Verbindung mit langfristiger Betreuung, Versorgung und Pflege entschieden werde, am besten umzusetzen. Lenz wohnt in Ebershausen, wo er auch das Amt des Bürgermeisters innehat.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Friedrich Holzwarth 2023 Friedrich Holzwarth, 56, tritt für die AfD an. Foto: Holzwarth

Friedrich Holzwarth geht als Bezirkstagsdirektkandidat für die AfD ins Rennen. Er will sich einbringen, um den sozialen Bereich "sinnvoll auszubauen". Viele Schülerinnen und Schüler hätten seiner Meinung nach aufgrund fehlender sozialer Kontakte während der Corona-Pandemie "einen Schaden erlitten", so wie es der 56-Jährige selbst bezeichnet. Im Bezirkstag möchte er "helfen, dass sie wieder soziale Kompetenz erlangen", sagt der Leipheimer Maschinenbauingenieur. Außerdem wolle er "das Selbstbewusstsein und das Miteinander" fördern.

Lesen Sie dazu auch

Luise Bader, 56, tritt für die SPD an. Foto: Bernhard Weizenegger

Luise Bader möchte als Direktkandidatin für die SPD in den schwäbischen Bezirkstag einziehen. "Ich möchte mich im Bezirkstag für nachhaltiges Wirtschaften, soziale Gerechtigkeit und eine menschliche Gesundheitsversorgung einsetzen", sagt die 56-Jährige, die als technische Leiterin arbeitet. Mit ihrem Hintergrund im betriebswirtschaftlichen Bereich will sich die Offingerin für eine verantwortungsvolle Verwaltung der Finanzen im Bezirk einsetzen. Es müsse gewährleistet werden, dass die Gelder sinnvoll investiert werden, um langfristige Effekte für die Region zu erzielen.

Herbert Blaschke, 60, tritt für die FDP an. Foto: Bernhard Weizenegger

"Meine Politik macht die Bürgernähe aus", sagt Herbert Blaschke überzeugt. Er will die FDP als Direktkandidat für den Stimmkreis Günzburg im Bezirkstag vertreten. Wichtige Themen und Einrichtungen, für die er im Gremium einstehen will, sind für den 60-Jährigen unter anderem Behinderteneinrichtungen und der Erhalt von Krankenhäusern im Landkreis Günzburg. Der Landwirt lebt in der Stadt Burgau und ist dort Vorstandsmitglied des Krankenpflegevereins.

Richard Snehotta, 57, möchte für die ÖDP in den Bezirkstag. Foto: Angelika Stalla

Die ÖDP möchte Richard Snehotta im Bezirkstag als Direktkandidat vertreten. "Das jahrzehntelang gepriesene und gelebte Konsummodell hat ausgedient", sagt er. Durch bewussten und achtsamen Konsum "bekommen wir vieles wieder in den Griff", meint der Breitenthaler. "Als Eigentümer eines gemeinwohlbilanzierten Unternehmens möchte ich die Idee dieses neuen Wirtschaftsmodells in Schwaben bekannt machen." Dem Krankenpfleger liege besonders die Versorgung von kranken und pflegebedürftigen Menschen am Herzen.

Vincent Le Claire, 34, tritt für die Linke an. Foto: Le Claire

Vincent Le Claire tritt als Bezirkstagsdirektkandidat für die Linke an. "Ich stehe für eine Politik, die Gerechtigkeit als leitenden Wert verkörpert. Das bedeutet für mich, dass der Staat auf allen Ebenen besonders die Schwachen in unserer Gesellschaft unterstützt, damit sie gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben können", sagt der 34-jährige wissenschaftliche Mitarbeiter aus Dürrlauingen. Er möchte sich im Bezirkstag dafür einsetzen, ein soziales und lebenswertes Bayern für alle zu schaffen.

Alexander Müller, 48, tritt für die Bayernpartei an. Foto: Alexander Müller

Alexander Müller will als Direktkandidat der Bayernpartei in den schwäbischen Bezirkstag einziehen. Seine Partei stehe für Selbstbestimmung, Föderalismus und wolle die Heimat fördern, die Demokratie und die ihr zugrunde liegenden Prinzipien stärken. "Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, das Land zu modernisieren und zu verbessern", sagt der 48-jährige Günzburger, der beruflich als Versandmitarbeiter tätig ist.

Ralf Müller, 60, tritt für die Basis an. Foto: Ralf Müller

Für die Basis tritt Ralf Müller als Bezirkstagsdirektkandidat an. "Ich möchte in die Politik, da ich mit den derzeitigen Verhältnissen und vielen Missständen in unserem Land unzufrieden bin", sagt der 60-Jährige. Im Bezirkstag könne er auf regionale Probleme eingehen und daran mitwirken, diese zu lösen oder zu verbessern. Der Humanbiologe aus Senden stehe für mehr demokratische Mitbestimmung und die Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger bei regionalen Projekten.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Sabine Relovsky, 52, tritt für die V-Partei an. Foto: Sabine Relovsky

Sabine Relovsky hat vor, für die V-Partei in den schwäbischen Bezirkstag einziehen. Ihre Partei sehe sich als "Sprachrohr der in Deutschland lebenden Vegetarier und Veganer", wie von Wählerinnen und Wählern, die die negativen Auswirkungen von "Wachstum, Konsum und Essverhalten" verringern wollen. Ihr politisches Programm umfasse vor allem Forderungen zur Verbesserung des Verbraucher-, Klima- und Tierschutzes. In den Bezirkstag möchte die 52-jährige Verwaltungsangestellte aus Krumbach, damit diese Themen "mehr behandelt und nicht nur diskutiert" würden.

Moritz Vogt, 26, tritt für "die Partei" an. Foto: Moritz Vogt

Für die Partei "Die Partei" tritt Moritz Vogt als Direktkandidat an. "Während andere Parteien viele Versprechen im Wahlkampf geben und diese danach gekonnt vergessen, haben wir uns für einen größtenteils inhaltslosen Wahlkampf entschieden, um keine Versprechen brechen zu können", sagt der 26-Jährige. Bei seiner Wahl stehe "der Mensch an sich" im Vordergrund und seine Entscheidungen träfe der Produkttrainer aus Bühl "nach Gewissen und Moral und nicht durch sinnfreie Koalitionsverträge oder Lobbyismus-Vereinbarungen".