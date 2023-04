17-Jähriger verletzt sich bei Unfall in Bibertal leicht

Ein Jugendlicher ist mit seinem Leichtkraftrad gestürzt, da er abbremsen musste. Er verletzt sich leicht, das Fahrzeug rutscht in ein geparktes Auto.

Ein 17-Jähriger ist am Dienstagabend mit seinem Leichtkraftrad auf der Friedenstraße in Bibertal gefahren. Wegen eines geparkten Fahrzeugs musste er abbremsen, dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden. Das berichtet die Polizei Günzburg. Das Fahrzeug rutschte weiter in das geparkte Fahrzeug. Der junge Fahrer zog sich bei diesem Unfall leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 2300 Euro. (AZ)