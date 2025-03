73-Jähriger streift Auto eines 18-Jährigen

Ein etwas kurioser Unfall ist am Samstagnachmittag in Bibertal passiert. Wie die Polizei mitteilt, war ein 73-jähriger Autofahrer gegen 15.40 Uhr auf der Ulmer Straße unterwegs und wollte nach links in die Günzburger Straße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 18-Jährigen, der die Günzburger Straße aus Richtung Echlishausen befuhr.

Beide konnten ihre Fahrzeuge jedoch zunächst anhalten, sodass es zu keinem Zusammenstoß kam. Um letztlich dem 18-Jährigen die Weiterfahrt zu ermöglichen, setzte der 73-Jährige seinen Wagen zurück und streifte dabei die Front des Fahrzeugs des 18-Jährigen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von knapp 1800 Euro. (AZ)