Bibertal: Alkoholisiert Unfall gebaut: 20-jähriger Fahrer flüchtet

Bibertal

Alkoholisiert Unfall gebaut: 20-jähriger Fahrer flüchtet

Ein junger Autofahrer prallt in Bibertal gegen einen Zaun. Er und mehrere Fahrzeuginsassen hauen danach ab. Wie viel Promille er im Blut hatte.
    |
    |
    |
    Ein 20-Jähriger hat in Bibertal einen Unfall gebaut. Später stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand.
    Ein 20-Jähriger hat in Bibertal einen Unfall gebaut. Später stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Foto: Sina Schuldt/dpa (Symbolbild)

    Am späten Freitagabend hat ein 20-jähriger Autofahrer in Bibertal die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist mit seinem Auto gegen einen Zaun geprallt. Wie es im Polizeibericht heißt, stiegen er und weitere Fahrzeuginsassen aus und flüchteten.

    Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung traf die Polizei auf mehrere Personen. Dabei konnten die Beamten auch den Fahrzeugführer ermitteln. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Den Fahrzeugführer erwartet nun der Entzug seiner Fahrerlaubnis sowie ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols. (AZ)

