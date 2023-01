Auto in Bibertal angefahren und geflohen

Gegen Ende des vergangenen Jahres wurde ein weißes Auto in Bibertal angefahren. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Der Polizei wurde jetzt angezeigt, dass irgendwann zwischen 23. Dezember 2022 und 31. Dezember ein im Höhenweg in Bibertal geparkter weißer Skoda angefahren und beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Skoda entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen sollen sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 in Verbindung setzen. (AZ)