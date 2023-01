Bibertal

vor 17 Min.

Beim Neujahrsempfang in Bibertal werden Ehrungen nachgeholt

Plus Nach der Corona-Pause zeichnet die Gemeinde Bibertal wieder Sportler und Ehrenamtliche aus. Ein Kommunalpolitiker bekommt nachträglich die silberne Ehrenmedaille.

Von Sandra Kraus

Es war ein Neujahrsempfang mit Premierencharakter: Es war der erste festliche Jahresauftakt der Gemeinde Bibertal in der sanierten Mehrzweckhalle Kissendorf, der erste in der Amtszeit von Bürgermeister Roman Gepperth und erste nach zwei Jahren Pause. Zweimal war die Veranstaltung infolge der Corona-Pandemie ausgefallen. Gepperth richtete seine Rede an einem Vers des Mundartdichters Hermann Rehm aus. „Die Vergangenheit wirkt oft mehr in die Zukunft als einem lieb ist“, zitierte Gepperth und meinte damit nicht nur die Auswirkungen von Corona.

