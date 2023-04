Bibertal

Bibertal nimmt Kredit in Höhe von 1,5 Millionen Euro auf

Die größte Investition im Haushalt der Gemeinde Bibertal betrifft den Neubau des Kinderhaus "Biberbande" in Bühl. Spatenstich war kurz vor Weihnachten, jetzt in der Osterwoche sind schon die Zimmerleute auf der Baustelle.

Plus Nach jahrzehntelangem Schuldenabbau stand die Kommune davor, schuldenfrei zu sein. Mit Blick auf die Investitionsausgaben ist eine neue Kreditaufnahme vonnöten.

Von Sandra Kraus

Die Kommune Bibertal hat sich für 2023 einiges vorgenommen, das zeigt der einstimmig verabschiedete Haushaltsplan. Das Haushaltsvolumen steigt von 15,1 Millionen Euro im Vorjahr auf nunmehr 19,4 Millionen Euro. Dabei legen Verwaltungshaushalt 11,5 Millionen Euro (10,3 Millionen Euro 2022) und Vermögenshaushalt 7,9 (4,8 Millionen 2022) gleichermaßen zu. Größter Ausgabeposten ist die Kreisumlage in Höhe von 2,7 Millionen Euro, die Bibertal an den Landkreis abführen muss. Auf der Einnahmenseite stehen in erster Linie die Steuereinnahmen (5,5 Millionen Euro), die das Vorjahresergebnis um eine halbe Million Euro übertreffen sollen.

Mit etwas Wehmut blickt Kämmerin Carole Bollinger auf den Schuldenstand, schließlich wäre Bibertal im September nach jahrzehntelangem Schuldenabbau schuldenfrei gewesen. Um die anstehenden Ausgaben zu meistern, ist allerdings eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,5 Millionen Euro nötig. Sie wurde schon für das Jahr 2022 genehmigt, wird allerdings erst heuer abgerufen. 2024 und 2025 soll jeweils eine Million Euro aufgenommen werden. Die Rücklagen bleiben mit fünf Millionen Euro unverändert hoch, obwohl 1,1 Millionen Euro entnommen werden.

