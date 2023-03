Bibertaler Bigband „Hermans Swingband“ feiert Premiere in Kissendorf

Jazz und Big Band Sound gibt es auf der „Swing & Dance Party-Night“ in der Kissendorfer Mehrzweckhalle. Ein großer Tag für die Musiker von „Hermanns Swingband".

Runter vom Sofa und das Tanzbein schwingen. Das hat sich Hermanns Swingband - eine Neugründung von fünfundzwanzig begeisterten Musikerinnen und Musikern aus der Region - auf die Fahnen geschrieben. Die neue Bibertaler Bigband hat an diesem Samstag, 4. März, ihre große Premiere in der Mehrzweckhalle in Kissendorf. Die „Swing & Dance Party-Night" wird das Ergebnis von einem Jahr Probe sein, erzählt Hermann Taubenheim, Bandleader und Dirigent der Gruppe. Auf die Frage nach der Idee einer eigenen Bigband verrät er, ihn verfolge schon lange der Wunsch, eine Bigband zu gründen, denn obwohl er mit Blasmusik aufwuchs, faszinierte ihn der Swing schon immer. Jung begann er Klarinette zu lernen, studierte sie als Instrumentalfach und ist seitdem in verschiedenen Musikkapellen tätig. Darunter aktuell die Musikkapelle in Kissendorf. Vor einem Jahr, im Januar, beschloss er das Projekt endlich anzupacken und fragte Musiker der Region mit erfreulicher Resonanz an. So entstand Hermanns Swingband. Seitdem wird fleißig geprobt. Zu einem Auftritt kam es bereits auf der Hochzeit eines Bandmitgliedes.

Musikanten aus zwei Landkreisen haben zusammengefunden

Inzwischen zählt die Bigband fünfundzwanzig Mitglieder, unter ihnen sind Hobbymusiker und Hobbymusikerinnen aus dem Landkreis Günzburg und dem Landkreis Neu-Ulm. „Von Achtzehn bis Sechzig ist alles dabei", erzählt Dominic Lang, Schlagzeuger in Hermanns Swingband. Auch die zwei Sängerinnen Verena und Sarah sind Teil der Band. Als Namensgeber der Gruppe wird Hermann Taubenheim im Laufe des Abends allerdings nicht nur dirigieren, sondern selbst zweimal zur Klarinette greifen. Das Repertoire des Abends ist groß, von Swing der 30er- und 40er-Jahre, bis zu den 80ern wird alles zu hören sein. Darunter auch "In the Mood" von Glenn Miller, eine Inspiration Taubenheims, sowie viele andere Stücke, die zum Tanzen einladen sollen.

Nach kleineren Auftritten möchten sie jetzt also das große Publikum begeistern. Der Plan ist ein solches Konzert zur jährliche Tradition zu machen. Das Motto: „Einfach Spaß haben und tanzen". Einlass ist am Samstag in der Mehrzweckhalle Kissendorf ab 19 Uhr; der Eintritt beträgt zehn Euro.

Lesen Sie dazu auch