Bibertaler Bürgerversammlung bringt Probleme auf den Tisch

Trinkwasser, Gewerbe und ICE-Trasse: Die Anwesenden konfrontieren Bürgermeister Gepperth bei der Bürgerversammlung in Bühl mit ihrer Unzufriedenheit.

Aufmerksam hörten die etwa 30 Bibertalerinnen und Bibertaler im Traubesaal in Bühl Bürgermeister Roman Gepperth bei der ersten Bürgerversammlung in diesem Jahr zu. Weitere folgen in einzelnen Gemeindeteilen. Bibertal ist beliebt, die Einwohnerzahl stieg von 4971 Einwohnern im Vorjahr auf 5019 am 1. Oktober 2022 und den 41 Geburten stehen 38 Sterbefälle in diesem Jahr gegenüber. Gut ist die Finanzlage, auch wenn die Gewerbesteuer-Einnahmen aufgrund der Pandemie weniger wurden und weniger Geld für Investitionen zur Verfügung ist.

Kredite werden unausweichlich sein, die Pro-Kopf-Verschuldung wird ansteigen, verkündete Bürgermeister Gepperth. Projekte laufen in der Flächengemeinde sehr viele. Eines, das alle betrifft und laut Bürgermeister für viel Kritik sorgte, ist das Trinkwasser, das Bibertal von der Rauher-Berg-Gruppe bezieht. 2021 wurden Keime im Wasser gefunden, es folgten Abkochgebote, die Ausgabe von Flaschenwasser und schließlich wurden als Netzbetreiber die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze ins Boot geholt. Aufgrund der Vorgaben des Gesundheitsamts wird das Trinkwasser in der ganzen Gemeinde noch immer desinfiziert.

Hausbesitzer müssen "Bastellösung" abbauen

Weitere Probleme gibt es beim Versorgungsdruck in den Trinkwasserleitungen in manchen Orten und anstatt 150 Kubikmetern kommen nur 70 von der Rauher-Berg-Gruppe in Bibertal an, wobei es sich um keinen Wasserverlust handelt, sondern eine Engstelle im Rohrsystem den Durchfluss verhindere, erklärte Gepperth. Momentan laufen Strukturberechnungen und eine Risikoanalyse, Fehler im Netz müssen abgearbeitet werden und so mancher Hausbesitzer müsse seine „Bastellösung“ abbauen, sagte der Bürgermeister.

Für Unmut sorgte der hohe Wasserpreis, der rückwirkend erhöht worden war, wie es auch in Nachbarkommunen gang und gäbe sei, so Gepperth. Ein Bürger beklagte sich, dass es bei ihm zu Hause nach Chlor stinke wie in einem Hallenbad und er kein Leitungswasser mehr trinke oder damit Kaffee koche. Gepperth verwies an die Stadtwerke, die für die Chlorung verantwortlich seien.

Die mögliche Ansiedlung der Spedition sorgt für Unmut

In Echlishausen brodelt die Gerüchteküche über eine mögliche Ansiedlung der Spedition Honold. Hans Mayer, Gewerbetreibender in Echlishausen, sagte in der Bürgerversammlung: „Eine Fläche im Gewerbegebiet Echlishausen soll erschlossen werden für einen einzelnen Betrieb aus Neu-Ulm. Teils sind Bibertaler Betriebe schon abgewandert, da im Ort keine Ansiedlung möglich war. Braucht die Gemeinde keine Gewerbesteuern oder gleicht ein einziger Betrieb alles aus?“ Mayer befürchtet mehr Lärm, Schwerlastverkehr und ein höheres Unfallrisiko für Schulkinder. Er forderte Bürgermeister Roman Gepperth auf: „Sagen sie offen, wie sie darüber denken!“

Viele Gerüchte gibt es um die Bebauung dieses Grundstücks am Ortsrand von Echlishausen, wo gerade archäologische Untersuchungen stattfinden. Foto: Sandra Kraus

Gepperth antwortete: „Mir gehört dort kein Quadratmeter Bauland. Wenn sich ein Unternehmen mit einer Privatperson einigt, kann die Gemeinde nicht eingreifen. Der Flächennutzungsplan weist dort ein Gewerbegebiet aus. Erst, wenn es zur Aufstellung eines Bebauungsplans kommt, kann die Gemeinde einwirken. Und bei dieser Abstimmung im Gemeinderat habe ich eine von 17 Stimmen.“ Jemand befürchtete eine Absprache, denn ohne eine Zusage mache eine Firma doch nichts. Gepperth wies dies entschieden zurück.

„Bibertal jammert erst, wenn der Zug fährt"

Einige Anwesende regten sich auf, dass der Verkauf wohl einer Nacht-und-Nebel-Aktion geglichen habe und Bibertaler gar keine Chance gehabt hätten, dort Grund zu kaufen beziehungsweise bei einer Anfrage gesagt worden wäre, dass man nicht verkaufe. „Alles wohl eine Frage des Preises!“, wurde mehrfach gerufen. Dass auf dem Gelände schon Bagger unterwegs sind, sei kein Baubeginn, sondern es handele sich um notwendige archäologische Vorarbeiten auf der ehemaligen Römerstraße, erklärte Gepperth. Er berichtete von einem Fund von fünf Öfen aus der Römerzeit, in denen Ochsen gebraten worden waren. Die engagiert geführte Diskussion wurde beendet mit der Zusage, dass die Firma in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung ihr Betriebskonzept vorstellen solle. Damit würde dann auch die Gerüchteküche beendet werden.

Eine Bürgerin wünschte sich die offenen Amtsstunden ohne Termin zurück, wie sie vor der Pandemie üblich waren. Gepperth kündigte für 2023 eine Mischung aus Amtsstunden mit und ohne Termin an. Gefragt wurde auch nach der Löschwasser-Sicherheit im Falle eines Brandes. Die offenen Wassertanks wurden im Oktober wegen der Gefahr des Einfrierens entfernt. Gerade in Bühl könnte Löschwasser aus den Hydranten knapp werden oder schlicht nicht vorhanden sein. Als ein jämmerliches Zeugnis brandmarkte ein Bürger die Sorglosigkeit der Bibertaler in Sachen Bahntrasse Augsburg-Ulm, die durch Bibertal führen wird und gegen die aus seiner Sicht viel zu wenig protestiert werde: Dann ist es zu spät!“