Bibertaler Landwirt erhält die goldene Milchkanne von Zott

Zum zweiten Mal erhält der Familienbetrieb Knaier den Nachhaltigkeitspreis der Molkerei Zott, die goldene Milchkanne. Die Auszeichnung würdigt alle zwei Jahre besonders herausragende Leistungen im Hinblick auf nachhaltige Milcherzeugung. Der Betrieb erhält den mit 1000 Euro dotierten Preis in der Kategorie „Grobfutterleistung und THG-Emissionen“.

Seit 2014 verleiht die Genuss-Molkerei Zott aus Mertingen die goldene Milchkanne an vorbildliche landwirtschaftliche Betriebe aus ihrem Einzugsgebiet, das sich über weite Teile Bayerns und das östliche Baden-Württemberg erstreckt. Vergeben wird der Preis im Rahmen eines Best-Practice-Wettbewerbs in den vier Kategorien Produktionsumfeld, Tiergesundheit, Haltungsmanagement und Grobfutterleistung und THG-Emissionen. Im Jahr 2024 wurden insgesamt 19 Gewinner für ihr nachhaltiges und vorausschauendes Wirtschaften mit dem Preis ausgezeichnet.

Zu den Gewinner-Betrieben gehört unter anderem der Hof von Johannes Knaier und seiner Frau Christine. Die leidenschaftlichen Landwirte aus dem Landkreis Günzburg erhalten die Auszeichnung in der Kategorie „Grobfutterleistung und THG-Emissionen“. Sie gehören damit laut Zott zu den vier herausragenden Betrieben, die ihre Tiere zu großen Teilen mit natürlichem und selbst angebautem Grobfutter höchster Qualität füttern und den Einsatz von Kraftfutter auf ein Minimum reduzieren. Voraussetzung dafür sind optimaler Pflanzenbau, gute Konservierung der Futtermittel sowie effiziente Fütterungs- und Entnahmetechniken.

Um die Klimawirkung in der Milchwirtschaft positiv zu beeinflussen, wird in dieser Kategorie auch ein besonderes Augenmerk auf die Treibhausgas-Emissionen (THG-Emissionen) der Betriebe gelegt. Besonders gute Ergebnisse im Bereich Grobfutterleistung beeinflussen die THG-Emissionen der Betriebe positiv und sorgen somit für eine Minderung der Klimawirkung in der Milchviehhaltung.

Christian Schramm, Leiter des Milcheinkaufs bei Zott, erklärt: „Mit der goldenen Milchkanne zeichnen wir die Besten der Besten aus, die mit großer Leidenschaft und Hingabe für ihren Beruf und ihre Tiere leben. Sie engagieren sich in der nachhaltigen Milcherzeugung und übernehmen damit auch eine Vorbildfunktion für alle anderen. So auch der Betrieb der Familie Knaier, auf dem sich neben Johannes und Christine auch die Töchter Franziska, Johanna, Elisabeth, Veronika und Sohn Leonhard um die rund 100 Milchkühe, 80 Nachzuchten und 120 Bullen kümmern. Die Auszeichnung trägt zudem dem gesellschaftlichen Wandel und den veränderten Konsumgewohnheiten der Verbraucher Rechnung, für die das Thema Nachhaltigkeit in der tierischen Veredelung und damit in der Landwirtschaft immer relevanter wird.“