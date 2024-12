Bibertaler Wasserproblematik kostet den Bürger mehr

Geahnt haben es die meisten Bibertaler schon, jetzt aber herrscht Gewissheit: Ab Januar 2025 müssen die Bürgerinnen und Bürger für Wasser und Abwasser mehr bezahlen. Der Wasserpreis wird um 32 Cent auf 3,19 Euro steigen, auch die Grundgebühren werden angehoben. Seit 2021 kämpft die Gemeinde gegen Verunreinigungen des Trinkwassers, muss Leitungen spülen, das Wasser chloren, Labor- und Gutachterkosten bezahlen. Wochenlang musste Wasser in Flaschen ausgegeben werden und es wurden Duschmöglichkeiten eingerichtet. Die Ausgaben für diese vom Gesundheitsamt angeordneten Maßnahmen fließen in vollem Umfang in die Beitrags- und Gebührenkalkulation ein, die das Büro Rödl und Partner aus Nürnberg erstellt hatte und jetzt dem Gemeinderat vorstellte.

