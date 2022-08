Bibertalerin bekommt einen Schockanruf und reagiert richtig

Dank guter Aufklärung durch Polizei und Medien hat eine Bibertalerin am Dienstagvormittag richtig reagiert. Sie erkannte rechtzeitig die Betrugsmasche.

Besonnen reagierte eine Bürgerin aus der Gemeinde Bibertal, die einen Schockanruf erhalten hatte. Laut Polizei wurde die Frau am Dienstagvormittag von einem Unbekannten angerufen. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und sagte, dass ein Verwandter der Angerufenen in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt worden sei und nur durch die Bezahlung einer Kaution ein Gefängnisaufenthalt vermieden werden könne. Nicht zuletzt aufgrund der Berichterstattung in den Medien erkannte die Geschädigte den Betrugsversuch und beendete das Telefonat.

Niemals persönliche Angaben am Telefon machen

Die Polizei warnt nochmals nachdrücklich vor dieser gängigen Betrugsmasche. Die Betrüger geben sich als Polizeibeamte oder beispielsweise auch als Staatsanwälte aus und täuschen vor, dass ein Verwandter in einen Verkehrsunfall verwickelt sei oder sich sonst in einer Notlage befinden würde. Auf diese Art und Weise wollen die Betrüger erreichen, dass ihre Opfer Geldzahlungen leisten. Die Polizei weist darauf hin, solche Anrufe sofort zu beenden. Zudem sollten am Telefon keinerlei Angaben zu vorhandenem Vermögen gemacht werden. Ebenso sollten keinerlei persönliche Daten wie Bankverbindungen oder Familienverhältnisse weitergegeben werden. (AZ)