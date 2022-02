Bibertal

vor 40 Min.

Blockheizkraftwerk in Opferstetten größer gebaut als genehmigt

Das Biomasse-Blockheizkraftwerk in Opferstetten entspricht nicht der genehmigten Planung.

Plus Die Anlage in Opferstetten ruft nicht nur die Bauaufsicht des Landratsamts Günzburg auf den Plan, sondern ist auch ein Thema für den Bibertaler Gemeinderat.

Von Sandra Kraus

Eine übersichtlich kurze Tagesordnung hatte der Gemeinderat Bibertal im Traubesaal in Bühl abzuarbeiten. In Opferstetten war der Bauaufsicht des Landratsamtes aufgefallen, dass der Neubau des Biomasse-Blockheizkraftwerks nicht so ausgeführt wurde, wie im Plan genehmigt. Um rund 18 Meter wurde demnach die südliche Baugrenze überschritten, Abstände zu Nachbarn seien nicht eingehalten und die Bepflanzung sei anders gestaltet worden. Das Blockheizkraftwerk wurde größer gebaut als im Plan eingezeichnet.

