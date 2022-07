Rettungssanitäter finden in Bühl zufällig einen verletzten Mann

Die Besatzung eines Rettungswagens entdeckt in Bühl zufällig einen am Boden liegenden Mann. Der Rentner muss ins Krankenhaus gebracht werden.

Im Schlossbergring in Bühl (Gemeinde Bibertal) fand die Besatzung eines Rettungswagens am Sonntag kurz vor halb vier Uhr zufällig einen am Boden liegenden Mann. Seine Verletzungen könnten von einem möglichen Sturz kommen. Er musste dann zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Weil der 85-jährige Rentner aufgrund der Schwere der Verletzung keinerlei Informationen zum Hergang des Unfalls machen konnte, bittet die Polizeiinspektion Günzburg, dass sich Zeuginnen und Zeugen unter der Telefonnummer 08221/9190 melden. (AZ)