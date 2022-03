Bürger in Bibertal müssen deutlich mehr fürs Wasser zahlen

Plus Rückwirkend zum 1. Januar 2021 gelten in Bibertal neue Preise. Wie viel die Menschen vor Ort nun zahlen müssen und warum es noch mehr hätte sein können.

Es dürfte keine große Überraschung sein für die Bürger von Bibertal, dass die Preise und Gebühren für Wasser und Kanal steigen werden. Wie groß die Probleme im Wasserleitungsnetz sind, lässt sich schon daran erkennen, dass das kurz vor Weihnachten für ganz Bibertal erlassene Abkochgebot für Trinkwasser noch immer Bestand hat. Auch die vom Gesundheitsamt geforderte Abgabe von Flaschenwasser an mehreren Standorten ist mittlerweile Alltag, die Brauereilaster mit Trinkwasser auf der Ladefläche ein gewohntes Bild. Jetzt hatte der Gemeinderat über die neuen Preise und Gebühren zu entscheiden, die rückwirkend ab 1. Januar 2021 gelten sollen.